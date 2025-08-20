Семья Глушковых из Сергиевска выиграла две награды всероссийского фестиваля ГТО

112

В Чебоксарах подвели итоги всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд.



Участниками стали более 200 человек из 54 регионов страны.



Самарскую область на соревнованиях представляла семья Глушковых из Сергиевска. Папа Сергей, мама Ольга, дочь Милана и бабушка Татьяна Николаевна третий год подряд становятся сильнейшими в регионе и завоевывают право участия во всероссийских соревнованиях.



Ольга Глушкова стала победителем фестиваля в стрельбе из электронного оружия, а Сергей Глушков - сильнейшим в плавании и серебряным призером общего зачета среди мужчин.



В командном зачете семья из Самарской области вошла в топ-10 в многоборье ГТО и стала 11-й в общем зачете фестиваля.

Фото: минспорта СО