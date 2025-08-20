Я нашел ошибку
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
С октября 2024 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева реализуется региональная программа «Школа героев».
В работе по обеспечению региона кадрами особое внимание уделяется ветеранам СВО
И сыры, и йогурты.
В Красноярском районе развивается производство продукции из овечьего молока
Такую премию можно будет выплачивать к отпуску
В ГД внесли законопроект об обязательной премии для лиц, проработавших на одном месте более пяти лет
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Фермеры и ремесленники региона станут участниками медового хит- парада, а жители выберут самый вкусный мед.
В Пестравке пройдет межмуниципальный фестиваль народной культуры и творчества «Золотые соты»
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
Семья Глушковых из Сергиевска выиграла две награды всероссийского фестиваля ГТО

20 августа 2025 16:47
112
Ольга Глушкова стала победителем фестиваля в стрельбе из электронного оружия, а Сергей Глушков - сильнейшим в плавании и серебряным призером общего зачета среди мужчин.

 В Чебоксарах подвели итоги всероссийского фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд.

Участниками стали более 200 человек из 54 регионов страны.

Самарскую область на соревнованиях представляла семья Глушковых из Сергиевска. Папа Сергей, мама Ольга, дочь Милана и бабушка Татьяна Николаевна третий год подряд становятся сильнейшими в регионе и завоевывают право участия во всероссийских соревнованиях.

Ольга Глушкова стала победителем фестиваля в стрельбе из электронного оружия, а Сергей Глушков - сильнейшим в плавании и серебряным призером общего зачета среди мужчин.

 В командном зачете семья из Самарской области вошла в топ-10 в многоборье ГТО и стала 11-й в общем зачете фестиваля.

 

Фото:   минспорта СО

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
559
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
556
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
915
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
713
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
806
