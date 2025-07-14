Съемки художественного фильма «Над уровнем неба» стартовали в Самаре

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В выходные в Самаре стартовали съемки художественного фильма «Над уровнем неба».

Это первый полнометражный проект московского режиссера и сценариста Надежды Сабо - история двух столичных туристок, которые приезжают в Самару и знакомятся с местными жителями. В качестве локаций задействована пешеходная часть ул. Ленинградской, Самарская набережная, вертолетная площадка, Дом со слонами, территория за Волгой и др.

По сюжету две героини из Москвы – Лера и Аня - приезжают в Самару, где знакомятся с местным жителем Егором и благодаря ему узнают город не только как туристы. Вместе они отправляются на острова за Волгу, идут в поход с палатками, узнают, где находятся самые уютные дворики.

Съемки продлятся до конца июля, а премьера фильма «Над уровнем неба» запланирована на 2026 год.