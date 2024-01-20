Я нашел ошибку
Главные новости:
Изменение климата сократит продолжительность жизни
Изменение климата сократит продолжительность жизни
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
В Самарской области гололед и мокрый снег
В Самарской области гололед и мокрый снег
В Тольятти задержали водителя с поддельным водительским удостоверением
В Тольятти задержали водителя с поддельным водительским удостоверением
Правительство РФ выделило почти 500 млн рублей на проведение Года семьи
Правительство РФ выделило почти 500 млн рублей на проведение Года семьи
Японский космический аппарат совершил посадку на Луну
Японский космический аппарат совершил посадку на Луну
Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой.
В Тольятти подвели итоги 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный, порывистый ветер, метель, ограниченная видимость).
Временно ограничено движение для региональных автобусов и маршрутного транспорта на участках федеральных дорог
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк

20 января 2024 11:41
43
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк


Семья – волшебное слово, которое может согреть человека и придать ему сил.
В каждой семье есть традиции и ценности, передаваемые из поколения в поколение.
В конкурсе «Герб моей семьи» вы можете вместе всей семьей вспомнить эти традиции и отобразить их на гербе.
Обязательное условие - изобразить на своем семейном гербе животное, обитающее на территории России, это может быть могучий тигр или трудолюбивая пчела. Каждое животное обладает качествами, которые могут быть присущи именно вашей семье. Так же на гербе вы можете нарисовать элементы природы, предметы, которые ценны и важны для вашей семьи. Можете написать ваш семейный девиз. Не забывайте и о значении цветов, используемых в геральдике.
Качественную фотографию герба с коротким описанием (Фамилия семьи, 3-4 предложения) присылайте на почту - zookonkurs24@yandex.ru до 10 февраля 2024 года.
Итоги конкурса подведут 15 февраля.
Лучшие 3 работы будут отмечены грамотами и призами. Все участники получат сертификаты.

6+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Холодные игры» — это соревнования команд профессиональных образовательных организаций в различных зимних видах спорта. В играх примут участие 10 команд.
19 января 2024, 14:23
«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
«Холодные игры» — это соревнования команд профессиональных образовательных организаций в различных зимних видах спорта. В играх примут участие 10 команд. Общество
569
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
18 января 2024, 12:19
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
Галерея по случаю визита художника также подготовила для своих посетителей особенную программу. Общество
584
Это латинское словосочетание можно перевести как «вид изображения» или «взгляд на образ».
16 января 2024, 16:08
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
Это латинское словосочетание можно перевести как «вид изображения» или «взгляд на образ». Общество
799
В центре внимания
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
104
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
502
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
397
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
389
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
554
Весь список