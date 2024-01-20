Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк

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Семья – волшебное слово, которое может согреть человека и придать ему сил.

В каждой семье есть традиции и ценности, передаваемые из поколения в поколение.

В конкурсе «Герб моей семьи» вы можете вместе всей семьей вспомнить эти традиции и отобразить их на гербе.

Обязательное условие - изобразить на своем семейном гербе животное, обитающее на территории России, это может быть могучий тигр или трудолюбивая пчела. Каждое животное обладает качествами, которые могут быть присущи именно вашей семье. Так же на гербе вы можете нарисовать элементы природы, предметы, которые ценны и важны для вашей семьи. Можете написать ваш семейный девиз. Не забывайте и о значении цветов, используемых в геральдике.

Качественную фотографию герба с коротким описанием (Фамилия семьи, 3-4 предложения) присылайте на почту - zookonkurs24@yandex.ru до 10 февраля 2024 года.

Итоги конкурса подведут 15 февраля.

Лучшие 3 работы будут отмечены грамотами и призами. Все участники получат сертификаты.

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