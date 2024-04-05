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Семейные ценности: из областного Перинатального центра выписали многодетную маму и двойняшек

5 апреля 2024 13:17
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Семейные ценности: из областного Перинатального центра выписали многодетную маму и двойняшек

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина прошла очередная выписка «двойни». Семья Тихоновых стала многодетной, теперь у них - четыре сына.

Маленькие Иван и Артем родились на 31-й неделе беременности весом 1570 и 1420 граммов.

«В период беременности у меня повышался уровень глюкозы, но я получала все необходимое наблюдение и помощь в женской консультации, а потом и в Перинатальном центре, - поблагодарила медперсонал Марина Тихонова. - Огромное спасибо всем докторам, акушерам, медсестрам за осмотры, анализы и лечение».

Марина Тихонова сама медработник - фельдшер скорой медпомощи - ответственно подошла к беременности, своевременно встав на учет в женскую консультацию Самарской городской больницы №6. Врачи подчеркивают, что течение беременности играет решающую роль в здоровье будущих детей.

В семье двое старших сыновей, которые с нетерпением ждали возвращения мамы и малышей.

«Мы были очень удивлены, когда узнали, что у нас будут два младших брата, думали, что родится одна сестренка», - рассказал старший сын Дмитрий.

По мнению родителей, малыши привносят в дом смех и радость, делая его теплее и уютнее, а семью - сильной и сплоченной.

Как рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра Елена Тюрина, ежегодно в отделении врачи выхаживают 250 малышей, родившихся с весом менее одного или полутора килограммов. Для выхаживания малышей в центре созданы современные условия. Особую роль в выхаживании детей играет совместное пребывание с мамой.

В 2024 году, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, в Перинатальном центре уже родились 1352 ребенка, из которых: 689 – мальчиков, 663 – девочки, 36 двоен.

 

В Самарской области действуют различные меры поддержки семей с детьми. По инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первые дети, получают подарок «Наше Сокровище». В нем —    все самое необходимое на первое время для малыша. Уже выдано свыше 38 500 таких наборов.

Также в рамках нацпроекта «Демография» семьи при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет получают ежемесячную выплату 14 090 рублей. В прошлом году такую поддержку в регионе получили свыше 15 000 семей. Почти 4000 семей получили региональный семейный капитал при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 000 рублей. Порядка 300 студенческим семьям с детьми ежемесячно выплачивают по 5000 рублей. Почти 6000 малоимущих многодетных семей ежемесячно получают пособие на питание школьников в размере 700 рублей.

Фото – Минздрав Самарской области

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