Секретарь Сызранской епархии: "В период непростой эпидобстановки пройти перепись на портале "Госуслуги" удобно и безопасно"

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Уже третью неделю по всей стране активно идет перепись населения. Главным нововведением для жителей России стала возможность пройти ее дистанционно, самостоятельно заполнив электронный переписной лист на портале "Госуслуги".

Несмотря на то, что многие граждане принимают участие онлайн, переписчики все так же ходят по домам. Они работают без выходных. Нужно успеть дойти до каждой квартиры, чтобы получить максимально полные сведения о жителях Самарской области. Ведь они необходимы для развития региона и его населения.

Секретарь епархиального управления Сызранской епархии РПЦ, протоиерей Михаил Гордеев рассказал о важности участия во Всероссийской переписи населения и назвал это событие важным для развития РФ. По его словам, это возможность получить уникальную и точную информацию о людях, которая позволит определить ключевые направления дальнейшего развития как России, так и Самарской области.

"Чтобы лучше сформировать бюджеты различных уровней, должны быть точные данные, которые можно получить только во время переписи. Я всегда говорю тем, кто не хочет переписываться: ведь когда организуем тот или иной домашний праздник, считаем, сколько к нам придет гостей, сколько купить угощения, чтобы он прошел весело и все остались довольны. Так и государство должно знать, сколько в стране проживает граждан. Это даст возможность проанализировать потребность населения в объектах социальной инфраструктуры, актуальность развития и модернизации клубов, библиотек, предприятий".

Протоиерей Михаил Гордеев также отметил, что перепись важна для организации социальной помощи:

" Этому вопросу уделяется большое внимание в нашем государстве. Бюджеты - как федеральный, так и Самарской области - являются социальными. Во время переписи важно выявить нужды граждан, чтобы затем оказать реальную помощь. Поэтому всем говорю, что важно пройти перепись. Причем сейчас это можно сделать, не выходя из дома, на портале "Госуслуги". Это удобно и безопасно в период непростой эпидемиологической обстановки. Можно самостоятельно выбрать подходящее время для участия в переписи и сделать это как с домашнего компьютера, так и с мобильного телефона. Важно, что эту услугу продлили на неделю. Я и моя семья уже воспользовались сервисом "Госуслуги". Слава Богу, что в России есть такие технологии, которые позволяют настолько сильно упрощать жизнь. Также отмечу, что переписчики, которые пришли к вам, тоже много времени не займут. Поэтому нужно с ними пообщаться".

Напомним, что на совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале "Госуслуги". Участники совещания поддержали это предложение. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на "Госуслугах" до 14 ноября.

Ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября, а после 14-го - переписывать население только с помощью переписчиков, в том числе и размещенных на стационарных участках.

Фото: Сызранская епархия РПЦ