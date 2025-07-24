Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан

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24 июля 2025 года состоялась рабочая встреча представителей Министерства промышленности и торговли Самарской области и делегации Республики Татарстан, включая представителей Промышленного кластера РТ.



Встреча прошла в рамках развития межрегионального сотрудничества и направлена на поиск новых возможностей для кооперации между предприятиями двух регионов.



В настоящий момент предприятия регионов уже успешно взаимодействуют в авиа- и автомобилестроении, химической промышленности, сельхозмашиностроении, в радиоэлектронной промышленности и других отраслях.



На встрече обсудили конкретные направления сотрудничества и потенциальные проекты. Достигнуты предварительные договоренности о дальнейших шагах по развитию кооперации.



Подобные встречи способствуют укреплению экономических связей и созданию благоприятных условий для развития промышленности в регионе!

Фото: пресс-служба минпромторга Самарской области