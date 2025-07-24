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Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
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Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан

24 июля 2025 17:39
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В настоящий момент предприятия регионов уже успешно взаимодействуют в авиа- и автомобилестроении, химической промышленности, сельхозмашиностроении, в радиоэлектронной промышленности и других отраслях.

24 июля 2025 года состоялась рабочая встреча представителей Министерства промышленности и торговли Самарской области и делегации Республики Татарстан, включая представителей Промышленного кластера РТ.

Встреча прошла в рамках развития межрегионального сотрудничества и направлена на поиск новых возможностей для кооперации между предприятиями двух регионов.

В настоящий момент предприятия регионов уже успешно взаимодействуют в авиа- и автомобилестроении, химической промышленности, сельхозмашиностроении, в радиоэлектронной промышленности и других отраслях.

На встрече обсудили конкретные направления сотрудничества и потенциальные проекты. Достигнуты предварительные договоренности о дальнейших шагах по развитию кооперации.

Подобные встречи способствуют укреплению экономических связей и созданию благоприятных условий для развития промышленности в регионе!

 

Фото:   пресс-служба минпромторга Самарской области

 

Теги: Мероприятия Самара

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