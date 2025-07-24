Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан

24 июля 2025 года состоялась рабочая встреча представителей Министерства промышленности и торговли Самарской области и делегации Республики Татарстан, включая представителей Промышленного кластера РТ.
Встреча прошла в рамках развития межрегионального сотрудничества и направлена на поиск новых возможностей для кооперации между предприятиями двух регионов.
В настоящий момент предприятия регионов уже успешно взаимодействуют в авиа- и автомобилестроении, химической промышленности, сельхозмашиностроении, в радиоэлектронной промышленности и других отраслях.
На встрече обсудили конкретные направления сотрудничества и потенциальные проекты. Достигнуты предварительные договоренности о дальнейших шагах по развитию кооперации.
Подобные встречи способствуют укреплению экономических связей и созданию благоприятных условий для развития промышленности в регионе!
Фото: пресс-служба минпромторга Самарской области