Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича

25 сентября 2025 года исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора, педагога и пианиста Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В сквере у Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича сегодня состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.

В церемонии приняли участие: деятели культуры, учащиеся детских музыкальных школ, представители министерства культуры и городской администрации .

Легендарная музыка композитора звучала в исполнении Самарского концертного духового оркестра под управлением М.Когана.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области, в день рождения великого композитора отметила:

«Это уже стало доброй и значимой традицией – в этот день собираться у памятника выдающегося композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Это мероприятие не только напоминает о заслугах Шостаковича в мире музыки, но и объединяет людей, ценящих искусство и культуру. Такие встречи особенным образом подчеркивают значимость наследия композитора и вдохновляют последующие поколения на изучение его творчества. А музыкальное наследие Дмитрия Дмитриевича известно в России и далеко за пределами нашей большой страны. Его музыка продолжает вдохновлять музыкантов, композиторов и кинематографистов. И наша с вами общая задача и миссия продолжать популяризацию культурного достояния. Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» ежегодно представляет для жителей и гостей Самары и Тольятти многогранный талант композитора, его современников и последователей».

Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» дарит незабываемые встречи с ведущими коллективами России. Сегодня вечером в Самарской филармонии состоится концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.

В Самарском театре оперы и балета, которому в 2022 году присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, пройдет выступление камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с премьерой «Иван Грозный».

В выходные фестиваль завершится ярким выступлением Театра Балета Бориса Эйфмана премьерой новой версии легендарного балета «Красная Жизель».

Фото: минкульт СО