Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
«Народная премия» – это проект, призванный отметить тех, кто вносит реальный вклад в развитие родного региона.
Федеральный конкурс «Народная премия» для бизнеса впервые пройдет в Самаре
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича

25 сентября 2025 20:14
126
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.

25 сентября 2025 года исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора, педагога и пианиста Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В сквере у Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича сегодня состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.

В церемонии приняли участие: деятели культуры, учащиеся детских музыкальных школ, представители министерства культуры и городской администрации .

Легендарная музыка композитора звучала в исполнении Самарского концертного духового оркестра под управлением М.Когана.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области, в день рождения великого композитора отметила:

«Это уже стало доброй и значимой традицией – в этот день собираться у памятника выдающегося композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Это мероприятие не только напоминает о заслугах Шостаковича в мире музыки, но и объединяет людей, ценящих искусство и культуру. Такие встречи особенным образом подчеркивают значимость наследия композитора и вдохновляют последующие поколения на изучение его творчества. А музыкальное наследие Дмитрия Дмитриевича известно в России и далеко за пределами нашей большой страны. Его музыка продолжает вдохновлять музыкантов, композиторов и кинематографистов. И наша с вами общая задача и миссия продолжать популяризацию культурного достояния. Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» ежегодно представляет для жителей и гостей Самары и Тольятти многогранный талант композитора, его современников и последователей».

Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» дарит незабываемые встречи с ведущими коллективами России. Сегодня вечером в Самарской филармонии состоится концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.

В Самарском театре оперы и балета, которому в 2022 году присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, пройдет выступление камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с премьерой «Иван Грозный».

В выходные фестиваль завершится ярким выступлением Театра Балета Бориса Эйфмана премьерой новой версии легендарного балета «Красная Жизель».

 

Фото:   минкульт СО

