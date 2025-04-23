Сегодня врио главы Промышленного района Самары проведет прямой эфир с жителями

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Сегодня, 23 апреля, в 18.00 временно исполняющий полномочия главы Промышленного внутригородского района Самары Иван Сухарев на своей страничке Вконтакте проведет прямой эфир с жителями.

В рамках «прямой линии» глава района представит слушателям программу развития Промышленного района на 2025 год, коснется темы ремонта дворовых проездов, благоустройства дворов и общественных территорий, жилищно-коммунального хозяйства, в частности, остановится на теме перекладки теплосетей в районе. Также расскажет о мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе эфира Иван Сухарев ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и на вопросы, которые вы напишете в комментариях к эфиру.

https://vkvideo.ru/video133983095_456239018