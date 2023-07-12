Сегодня во всем мире любители и профессионалы фотодела отмечают свой праздник - День фотографа

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Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Эта женщина была свидетельницей Крестного пути Иисуса Христа. Когда Он упал под тяжестью креста, она подбежала к Нему, напоила и отерла струи пота и крови с лица.

После этих событий на ткани запечатлелся лик Спасителя, а святая христианка вошла в историю как «создательница» первой фотографии. Согласно другой версии, дата праздника приурочена ко Дню рождения Джорджа Истмена, американского бизнесмена, изобретателя и отца-основателя компании Kodak.



День фотографа — это профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь фотографии. Он объединяет не только опытных работников фотоиндустрии, но и тех, кто делает на этом поприще свои первые шаги. В России праздник имеет неофициальный статус и не является выходным днём.



Фотография – это уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть происходящие события, интересные моменты, красивые места, любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторятся… Благодаря им можно вернуться в прошлое, ведь просматривая фотографии, мы вспоминаем многие замечательные моменты жизни, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары