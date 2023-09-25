Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика

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В понедельник, 25 сентября, в Самарском зоопарке отметят День кролика (0+). Посетители смогут покормить и погладить животных.

День кролика отмечают во всем мире в четвертую субботу сентября, в этом году эта дата выпала на 23 сентября. Праздник учрежден в 1998 году с целью обратить внимание общественности на ответственное отношение к домашним ушастым питомцам и защиту их диких сородичей.

Праздничная программа в зоопарке начнется в 14:00. Детям и их родителям расскажут и покажут ушастых обитателей зоопарка, научат обращаться с ними и разрешат покормить и погладить кроликов. А маленьких посетителей ждет викторина, где малыши смогут проверить свои знания о зайцеобразных, пишет samara.bezformata.com.

Посетить мероприятие можно по входным билетам. Билеты продаются в кассе зоопарка по адресу: Самара, улица Ново-Садовая, 146.