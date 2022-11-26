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Сегодня в самарском Дворце спорта проходит концерт «Вертикаль времени Высоцкого»

26 ноября 2022 21:27
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В концертной программе принимают участие Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Евгений Дятлов и другие.

В эти минуты в Самаре проходит концерт «Вертикаль времени Высоцкого» в память о легендарном артисте и посвященный 55-летию со дня его выступлению в Куйбышеве, ставшего первым стадионным в карьере исполнителя.

29 ноября 1967 года Владимир Высоцкий дважды выступил на сцене куйбышевского Дворца спорта на ул. Молодогвардейской. Концерты прошли при полном аншлаге, собрав порядка 6 тысяч человек каждый. Эти выступления стали для актера театра и кино, автора-исполнителя песен первыми перед такой большой аудиторией. Концерты в Куйбышеве, по мнению самого артиста, стали определенной вехой, трамплином в его творчестве.

Творческий путь Владимира Высоцкого нельзя представить без Куйбышева, а имя поэта навсегда вошло в историю и жизнь города. Так, благодаря ценителям его таланта в Самаре появились центр-музей и улица Владимира Высоцкого, сквер имени артиста, где была установлена посвященная ему стела. В 2008 году, в день семидесятилетия поэта, в Самаре около Дворца спорта открыли памятник Владимиру Высоцкому. В регионе регулярно проводят различные мероприятия, посвященные легендарному барду.

В прошлом году старый спортивный комплекс, где выступал Высоцкий, фактически отстроили заново, но историческую память о легендарном поэте сохранили. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу общественности, и современный спортивно-концертный комплекс, который ввели в эксплуатацию на год раньше срока, получил имя Владимира Высоцкого.

На прошлой неделе, накануне 55-летия со дня знаменитых концертов в Куйбышеве, Дмитрий Азаров и сын барда Никита Высоцкий открыли во Дворце спорта тематическую выставку «Высоцкий в Куйбышеве».

Сегодня в ознаменование памятной 55-летней даты во Дворце спорта проходит концерт «Вертикаль времени Высоцкого». В концертной программе принимают участие артисты театра и кино: Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Евгений Дятлов и другие.

На льду Дворца спорта свои номера показывают титулованные фигуристы, победители всероссийских и международных соревнований. Выступления проходят в сопровождении симфонического оркестра и с использованием комплекса красочных визуальных эффектов. Подобное представление проходит впервые.

Концерт идет при аншлаге. Самарские ценители творчества Владимира Высоцкого, среди которых губернатор Дмитрий Азаров, заполнили все трибуны Дворца спорта. Это не только люди старшего поколения, но и молодежь. По инициативе главы региона на концерт приглашены семьи военнослужащих Самарской области. Среди гостей – Герой РФ, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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