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Сегодня в самарском Историческом парке открылась новая фотовыставка «Южные широты»

18 апреля 2023 20:44
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Вход свободный.

Экспозиция знакомит зрителей с завораживающей красотой далеких земель, запечатленных самарскими путешественниками Романом Колосовым, Станиславом Максимовым, Родионом Светличным, Андреем Мартыновым и Дмитрием Арефьевым.

На открытии путешественники рассказали о том, как проходила их экспедиция на край земли и поделились интересными историями с будущими мореплавателями из Самарского филиала ФГБОУ ВО "ВГУВТ".

Вы увидите фотографии, сделанные самарскими путешественниками во время экспедиций на Южный полюс - мыс Горн и Антарктиду. В живописных фотографиях ярко передана широкая панорама достопримечательностей Южных широт: пролив Дрейка, остров Мордвинова и Кинг-Джорж, вулкан Десепшн, станция Вернандского и других мест.

Выставка организована совместно с Самарским областным отделением РГО.

Выставку можно посетить в Историческом парке с 18 апреля по 21 мая с 11:00 - 19:00 (понедельник - выходной).

Вход свободный.
 

Фото:   Исторический парк «Россия – моя история» Самара

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