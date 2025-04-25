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Сегодня в Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие «Профилактика»

25 апреля 2025 10:26
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Сегодня в Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие «Профилактика»

Сегодня в Самарской области полицейские проводят масштабное профилактическое мероприятие «Профилактика»
По распоряжению начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улице и в иных общественных местах, предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.
В мероприятиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел, дружинники, казаки и работники частных охранных организаций, сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области.

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