Сегодня в Самаре телебашня окрасится цветами государственного триколора

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12 декабря в честь дня Конституции Российской Федерации филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую подсветку на главной телебашне города.



Телебашня окрасится цветами государственного триколора.

Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.



Телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети ежегодно включают торжественную подсветку в честь Дня Конституции. В этом году вместе с телебашней в Самаре в акции примут участие Останкинская телебашня, а также башни и мачты Биробиджана, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Ярославля и других городов.