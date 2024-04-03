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Сегодня в Самаре сотрудники Госавтоинспекции проводят широкомасштабный рейд, направленный на предупреждение, выявление и пресечение грубых правонарушений в области дорожного движения.

В ходе профилактического рейда под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции находятся автомобилисты, управляющие транспортными средствами с нечитаемыми номерными знаками.



Водителя, у которых имелись данные нарушения, госавтоинспекторы напомнили, что нечитаемыми являются номера, если с расстояния 20 метров невозможно прочесть в светлое время суток хотя бы одну из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака, а в темное время суток – заднего государственного знака.



Некоторые автовладельцы признались, что намеренно не приводят регистрационные знаки в порядок, оставляя номер или часть номера грязным. Таким образом, водители пытаются уйти от нарушений, которые фиксируют камеры.



Сотрудники полиции также проводят разъяснительные беседуы с каждым нарушителем, предупредив об административной ответственности по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ (управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками), что влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

В рамках мероприятия службу совместно с сотрудниками Госавтоинспекции несут кинологи со служебными собаками. Служебные собаки помогают осматривать останавленный для проверки документов автотранспорт на предмет наличия запрещенных веществ и предметов. Госавтоинспекторы во время административной процедуры оценивают состояние водителей и автомобилей на соответствие требованиям ПДД РФ.

Фото: ГИБДД Самарской области