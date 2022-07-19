Сегодня в Самаре проходит Крестный ход

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Сегодня с 8.00 в Самаре проходит Крестный ход по следующему маршруту: Хлебная площадь (храм в честь Смоленской иконы Божией Матери), ул. Кутякова, Старый мост, ул. Главная, ул. Шоссейная, ул. Народная, ул. Белорусская (храм великомученника и целителя Пантелеимона), ул. Обувная, ул. Грозненская (храм в честь Иоанна Воина), ул. Фасадная, ул. Калининградская, ул. Рижская, Пугачевский тракт – с. Воскресенка (храм Воскресения Христова).

Предлагаем участникам дорожного движения быть предельно внимательными, снизить скорость движения на участках прохождения паломников, соблюдать требования сигналов регулировщиков ГИБДД.