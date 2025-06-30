Сегодня в регионе прошло совещание по готовности к Фестивалю бардовской песни

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В первые выходные июля территория Мастрюковских озер Самарской области встретит Всероссийский фестиваль бардовской песни. Погружение в мир песни будет сопровождаться насыщенной культурной программой, включающей в себя творческие встречи, концерты и поэтические вечера, организованные на различных сценах и площадках.

30 июля под председательством первого вице-губернатора Самарской области – Фетисова Александра Борисовича состоялось совещание по готовности инфраструктуры и программы к проведению фестиваля.

«Фестиваль – это прежде всего песня: какая песня, кем поется. И здесь нам очень важно соблюсти все традиции, которые были в фестивале на протяжении многих десятилетий», — отметил Александр Фетисов.

Интересные площадки, яркие эмоции, приятные встречи и уютные посиделки под звуки гитар – все это будет ждать жителей Мастрюковской поляны. Уже с 3 июля поляна наполнится интерактивными площадками, которые станут отличной возможностью интересно провести досуг участников. Так, на протяжении всего дня будут проводится спортивные активности, турниры по мини футболу и волейболу, утренняя зарядка, работа зоны пляжных активностей и забег с гитарами. Для самых юных участников будут организованы активности на детской площадке, включающие конкурсно-развлекательные программы для детей и выступления лауреатов творческих конкурсов. В этот же день состоится открытие сцены «Чайхана» и старт приема заявок на основной творческий конкурс, включающий как взрослое, так и детское направление. Вечер первого дня пройдет в кругу выступлений членов творческих объединений и артистов концерта детских коллективов из г. Ульяновска, Тюмени, Новосибирска, Самары, Тольятти и других городов.

Утро 4 июля начнется активно – будет организована спортивная зарядка, запущена зона пляжных активностей – бадминтон, фрисби, и продолжится прием заявок на участие в творческом конкурсе фестиваля. На протяжении всего дня будет организована работа спортивной площадки, спортивно-туристического центра с различными активностями, мастер-классы, творческие мастерские, встречи с гостями фестиваля на сценах «Чайхана», «Пилигримы», «Кольский бугорок» и другие. Вечером состоится торжественное открытие фестиваля. До позднего вечера участники смогут насладиться выступлениями известных артистов и творческих коллективов – Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова, Юрия Лозы, группы «Ромарио», Анатолия Киреева, группы «Песни Нашего Века» и многих других исполнителей.

Программа 5 июля также включает работу разнообразных площадок, в этот день экспертное жюри завершит прослушивание конкурсных работ и определит имена тех, кто станет артистом «Ночного концерта лауреатов и гостей фестиваля». «Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля» станет ярким событием, соберет талантов со всей страны и откроет новые имена.

В последний фестивальный день пройдут заключительные концерты площадок «ЗА НАШУ ПОБЕДУ.80 ЛЕТ», «Кольский бугорок», Детско-юношеский проект, а также состоится торжественное закрытие фестиваля с концертом-посвящением Вадиму и Валерию Мищукам, Леониду Сергееву, Алексею Морозову.

На данный момент на поляне уже действует пропускной режим, который обеспечивает безопасное пребывание каждого участника, а также работа парковки для комфортного размещения.

«Уже сейчас активно идет заезд участников фестиваля, выставляются палаточные лагеря, монтируются сцены и площадки – фестивальная поляна в ожидании торжественного открытия», – поделилась исполнительный директор фестиваля, председатель Самарского Союза Молодежи, Анастасия Софьина.

Организаторами Фестиваля выступает Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: freepik.com