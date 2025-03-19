Сегодня в регионе проходит второй этап командно-штабного учения: ликвидация природных пожаров

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Сегодня в регионе проходит второй этап Всероссийского командно-штабного учения по защите населённых пунктов и объектов от природных пожаров.

В Красноярском районе проверили готовность сил и средств Самарской областной системы РСЧС к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с природными пожарами. На смотре присутствовали сотрудники разных ведомств, которым предстоит защищать людей и инфраструктуру в пожароопасный период. Также показали технику, которая будет использоваться для тушения лесных и степных пожаров.

"Основная цель второго этапа — повысить готовность всех подразделений к оперативному реагированию на природные пожары и отработать эффективное взаимодействие между службами. Уже сейчас мы активно готовимся к пожароопасному сезону, и в этом году запланирован целый комплекс мероприятий, направленных на предотвращение возгораний», — отметил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Иван Савенков.

Напомним, что учение проходит 18 и 19 марта по всей стране. Отрабатываются действия РСЧС при паводках и природных пожарах.

Фото: ГУ МЧС СО