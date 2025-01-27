Сегодня в губернии туман и гололёд, водителей и пешеходов призывают быть особенно осторожными на дорогах

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В Самарской области сегодня наблюдаются сложные погодные условия: туман и гололёд. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть особенно осторожными и внимательными на дорогах.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и не отвлекаться на телефон во время движения. Также рекомендуется использовать противотуманные фары и включить обогрев зеркал и стёкол.

Пешеходам необходимо быть заметными на дороге: носить яркую одежду и светоотражающие элементы.

Переходить проезжую часть следует только по пешеходным переходам и убедившись в безопасности.

Если вы стали свидетелем ДТП или другой нештатной ситуации на дороге, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 или 112.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения — залог безопасности всех участников движения. Берегите себя и своих близких!

Фото: Госавтоинспекция Самарской области