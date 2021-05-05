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Сегодня стартовал первый Российский молодежный фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой страны»

5 мая 2021 15:56
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Он будет проходить с 5 по 8 мая. Задача фестиваля – сформировать у подрастающего поколения образ современного героя.

Сегодня стартовал молодежный Российский фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой страны», который соберет проекты и участников со всей страны. Он будет проходить с 5 по 8 мая. Задача фестиваля – сформировать у подрастающего поколения образ современного героя, заложить смысловую основу воспитания, объединить и поощрить создателей фильмов и контента о героях страны. 

Фестиваль проводится в уникальном формате. Для построения эффективной коммуникации с подрастающим поколением и последующего разговора о смыслах и ценностях современной России, о нравственных и духовных основах народа нашей страны, разработана специальная программа мотивирующих встреч школьников с уникальными личностями - «героями» современной России,  успешно реализовавшихся в различных сферах интереса молодежи: спорт, хайтек, экология и природа, современная наука, кино и медиа, развитие и образование. 

Например, у ребят будет возможность пообщаться с заслуженным артистом РФ Игорем Угольниковым, боксером – олимпийским чемпионом Егором Мехонцевым, исследователем древних цивилизаций Виталием Сундаковым, российским борцом греко-римского стиля, чемпионом Европы Аленом Мирзояном, лучшим учителем ОБЖ Среднего Урала Сергеем Сомовым, а также с успешными предпринимателями, блогерами, актерами, писателями и, конечно, создателями кинопроектов. Специальным гостем фестиваля станет ученый, телеведущий, неоднократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. 

По итогам встреч будет создан комплект воспитательно-познавательных видео-уроков в современной стилистике, привычной для молодого человека. При поддержке федерального проекта «Цифровые мотивирующие уроки», который уже апробирован в 85 регионах, для всех школ и СУЗов страны на бесплатной основе будет обеспечена возможность использования видео-уроков для организации воспитательной работы с учениками и студентами.

Сам фестиваль пройдет в офлайн-формате, участие во всех мероприятиях бесплатное по регистрации на сайте фестиваля. Показы пройдут во время фестиваля в Екатеринбурге, где основными площадками фестиваля станут ККТ «Космос» и «Свердловская киностудия», и в двадцати одном кинотеатре Свердловской области. 

Среди фильмов, которые представлены в конкурсе фестиваля – «Герой», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Подольские курсанты», «Ржев», «Доктор Лиза», «Рубеж» и многие другие. На открытии фестиваля 5 мая пройдет специальный показ российского фильма-блокбастера «Девятаев» (реж. Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов). Этот показ – подарок гостям церемонии открытия фестиваля - школьникам и молодежи – от продюсеров-создателей фильма: Игоря Угольникова (Киностудия «Военфильм»), Игоря Мишина (гипермаркет впечатлений KION) и Тимура Бекмамбетова (Студия «Базелевс»). Необычная церемония открытия плавно перейдет в показ кинопроекта, который только стартовал в российских кинотеатрах, а представит фильм, специально прилетевший на фестиваль Игорь Угольников. 

Всего в шорт-лист фестиваля ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ вошли 40 работ. В конкурсе приняли участие игровые фильмы и сериалы, документальные фильмы, ТВ-программы и интернет-проекты. Среди основных номинаций: «Герои среди нас», «Герои труда. Для страны и близких», «Герои вооруженных сил», «Герои в погонах», «Стальной характер» и «Герои России. Бессмертно». Предусмотрены и специальные номинации для режиссеров, сценаристов, операторов, актеров. 

По итогам работы жюри победителям вручат 17 «золотых звезд», которые изготавливает знаменитый «Каслинский завод архитектурно-художественного литья». Главный приз фестиваля «Большую золотую звезду» вручат лучшему проекту.

Фестиваль проводится Фондом развития культуры и кинематографии «Страна» при участии правительства Свердловской области, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, губернатора Свердловской области и Национального благотворительного фонда.

Сайт фестиваля здесь.  

Программа фестиваля здесь

Теги: «Герои большой страны» старт фестиваль

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