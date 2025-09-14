Я нашел ошибку
Главные новости:
В 20:00 все избирательные участки закрылись, и члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей. 
Самара избирком: явка на 18:00 14 сентября
Она открылась на площади Куйбышева накануне и объединила 36 фотографий города от военных лет до 1991 года.
Одной из площадок, посвященных Дню города, стала фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
В этом году свои площадки здесь представили 50 представителей малого и среднего бизнеса. 
Сегодня на площади Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре»
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
15 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Сегодня вечером на площади Куйбышева выступит сводный духовой оркестр Всероссийского фестиваля «На сопках Маньчжурии» из 500 музыкантов.
В День города в Самаре продолжились мероприятия фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар".
На "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" обыграли "Сочи" - 2:0
Для таких «первопроходцев» - старших школьников и студентов в Самаре подготовлены памятные сувениры.
«Мои первые выборы»: более 11 тысяч молодых самарцев  впервые проголосовали на выборах
Решение принято администрацией Самары совместно с силовыми структурами.
В Самаре отменили вечерний фейерверк после концерта
Сегодня на площади Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре»

14 сентября 2025 19:03
179
В этом году свои площадки здесь представили 50 представителей малого и среднего бизнеса. 

Сегодня в рамках празднования Дня города на площади Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре» – совместный проект администрации города и Самарского бизнес-инкубатора. В этом году свои площадки здесь представили 50 представителей малого и среднего бизнеса. 

В этом году выставка проходит уже в одиннадцатый раз. Предприниматели представили гостям свою продукцию: продукты питания – от сыров до десертов, сувениры, изделия из дерева, кожи, металла, украшения, игрушки и дизайнерские произведения современного искусства. Так, среди участников – ювелирный бренд «BUNTARKA», создающий украшения из металла с отсылками к знаковым местам Самары и признанный лучшим проектом в сфере креативных индустрий Самарской области. ООО «Индиго-Принт» популяризирует архитектуру Самарского края через текстильные аксессуары и сувениры, а агентство «Арт-экскурсии» представляет коллекцию одежды с отсылками к достопримечательностям города. 

По традиции программой предусмотрена не только выставка-продажа, но и проведение мастер-классов. Среди них – мастер-класс по росписи икон, изготовлению брелоков и брошей, изготовлению обуви и др. Все гости могли принять участие в розыгрыше сувениров и увидеть выступление самарских солистов и творческих коллективов – вокальных ансамблей «Пудра» и «Заволга».

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

