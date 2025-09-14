Сегодня на площади Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре»

179

Сегодня в рамках празднования Дня города на площади Куйбышева работала выставка «Сделано в Самаре» – совместный проект администрации города и Самарского бизнес-инкубатора. В этом году свои площадки здесь представили 50 представителей малого и среднего бизнеса.



В этом году выставка проходит уже в одиннадцатый раз. Предприниматели представили гостям свою продукцию: продукты питания – от сыров до десертов, сувениры, изделия из дерева, кожи, металла, украшения, игрушки и дизайнерские произведения современного искусства. Так, среди участников – ювелирный бренд «BUNTARKA», создающий украшения из металла с отсылками к знаковым местам Самары и признанный лучшим проектом в сфере креативных индустрий Самарской области. ООО «Индиго-Принт» популяризирует архитектуру Самарского края через текстильные аксессуары и сувениры, а агентство «Арт-экскурсии» представляет коллекцию одежды с отсылками к достопримечательностям города.



По традиции программой предусмотрена не только выставка-продажа, но и проведение мастер-классов. Среди них – мастер-класс по росписи икон, изготовлению брелоков и брошей, изготовлению обуви и др. Все гости могли принять участие в розыгрыше сувениров и увидеть выступление самарских солистов и творческих коллективов – вокальных ансамблей «Пудра» и «Заволга».





Фото: администрация Самары