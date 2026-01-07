Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  

Сегодня на лыжной базе спортивной школы «Чайка» в рамках фестиваля «Спортландия» состоялись гонки на собачьих упряжках «Рождественские горки 2026».

Гонки организованы СРООКСС «Айсберг» при поддержке министерства спорта Самарской области.

Это мероприятие является для Самарской области ежегодным. Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Самарской области, Москвы, Казани и других городов. Участников приветствовал первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Фото: freepik.com