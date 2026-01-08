Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 9 января местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.
МЧС России напоминает:
-будь внимателен и осторожен на дорогах;
-избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
-не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
-соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».