Автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками.
В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.
Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман
Подполковник полиции беседовал с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел и преимуществах службы, объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам и какими качествами должен обладать будущий сотрудник
В Новокуйбышевске подполковник полиции  встретился с курсантами военно-спортивной школы 
Tesla, главный конкурент BYD, на втором.
Китайская BYD заняла первое место в мире по продажам электромобилей в 2025 году
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман

126
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 9 января местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.

МЧС России напоминает:

-будь внимателен и осторожен на дорогах;

-избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

-не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

-соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

Новости по теме
По информации Приволжского УГМС 8 января в Самаре температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -1,-3°С, местами гололедица.
07 января 2026, 16:27
8 января в регионе небольшой снег, гололед, до -5°С
По информации Приволжского УГМС 8 января в Самаре температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -1,-3°С, местами гололедица.
529
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
06 января 2026, 14:18
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
789
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
05 января 2026, 11:06
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Днем 5 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы.
558

Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
953
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
759
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
719
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
956
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
902
Весь список