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Сегодня культовый проект Самарской области «ВолгаФест» презентует свои юбилейные площадки

7 июня 2021 14:27
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«ВолгаФест» – фестиваль набережных, который проходит в Самаре вот уже пятый год. В этом году он масштабнее, чем в предыдущие годы.

Сегодня, 7 июня, фестиваль «ВолгаФест», ставший визитной карточкой Самарской области, презентует свои юбилейные площадки. Пятый межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест»-2021 расширяет временные и тематические границы и встречает юбилей в обновленном формате: две недели вместо двух дней, новая площадка для реализации паблик-арт программы с уникальным пространством для дискуссий, а также «Фестивальный городок». 

«ВолгаФест» – фестиваль набережных, который проходит в Самаре вот уже пятый год. В этом году он масштабнее, чем в предыдущие годы. Это уникальное мероприятие, в других регионах такого формата просто нет. Фестиваль на пляже, на набережной, создан специально для этого пространства, которое каждый год наполняется свежими креативными идеями. Мы – не про гастроли, нам неинтересно привозить театры и каких-то артистов, нам интересно создавать то, что взаимодействует с водой, с песком, с ветром», – комментирует директор фестиваля Михаил Савченко.

«ВолгаФест»-2021 будет проходить с 7 по 20 июня в г.Самара на 2-й очереди набережной. «Первая неделя – это как реактивация в лёгком режиме с одной сцены, а вот 12 по 20-е – это полномасштабный фестиваль, более 20 площадок каждый день, работа с 12 часов до 11 вечера», – добавляет Михаил Савченко. Напомним, что в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации фестиваль проходил не в начале лета, а под занавес сезона, а запланированная большая юбилейная программа фестиваля была перенесена на 2021 год.

В первую неделю фестиваля с 7 по 11 июня – программа «5 закатов»:

7 июня в 21:00, сцена «Волна» – группа «Андерграунд» (г. Москва);

8 июня в 21:00, сцена «Волна» – Анна Ворфоломеева (г. Москва);

9 июня в 21:00, сцена «Волна» – группа Tundra Art Ensemble (г. Санкт-Петербург);

10 июня в 21:00, сцена «Волна» – группа Messer Chups (г. Санкт-Петербург);

11 июня в 21:00, сцена «Волна» – группа «Артек Электроника» (г. Москва).

На второй полномасштабной фестивальной неделе ожидаются уникальные мероприятия и событие, претендующее на мировой рекорд: переход Волги по натянутому канату.

12 июня в 12:00 – открытие «Фестивального городка», презентация всероссийского конкурса паблик-арт объектов «Движение навстречу: Преграды», художественная инсталляция Кристиана Аве (Christian Awe) «Преодолевая границы. Легкость бытия»;

13 июня в 20:00 – балет на песке «Шаг навстречу», сочинение выдающегося балетмейстера Ирины Ткаченко, специально созданное для фестиваля «ВолгаФест»-2021;

14 июня в 11:00 – паблик-ток «Зачем мне нужны творческие индустрии?», в 12:30 – кейс-стади «10 прорывных проектов творческих предпринимателей»;

15 июня в 17:30 – детский развлекательный проект «Сказки Чижика»;

16 июня в 22:00 – самарский поэтический слэм: битва поэтов, где каждый выступает всего три минуты, а победителя выбирают зрители;

17 июня в 18:00 – лекция «По ту сторону техники и города: теория ассамбляжа и технологическая реурбанизация»;

18 июня в 19:30 – танц-перформанс «Дотронуться до звезды» в формате лаборатории site-specific, совместная коллаборация трёх танц-художниц;

19 июня в 19:00 – кульминация «ВолгаФест-2021»: переход мирового лидера слек-лайнеров Фридди Кюне через Волгу по канату длиной 1400 метров на высоте 80 метров над водой;

20 июня в 18:00 – «Волжский заплыв», выставка-конкурс самодельных плавательных средств, в 21:00 – спектакль «Кафе Идиот», лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска»-2016 в номинации «Современный танец/Лучший спектакль».

А также в программе «ВолгаФеста» фестиваль воздушных змеев, маяк из картона, плавучая сцена, баржа-лекторий, шлюпка-кашпо и дискуссии на самые актуальные темы искусства, медиа и общества.

Подробная программа фестиваля доступна по ссылке.

Теги: Волгафест старт

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