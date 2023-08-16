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Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве, где принимает участие в семинаре-совещании, который проходит в преддверии заседания Президиума Государственного совета по вопросу развития общественного транспорта в РФ.



В ходе таких традиционных семинаров, которые проводятся в формате «мозговых штурмов», руководство администрации Президента, министерств и ведомств, общественных институтов, а также ряд губернаторов ключевых регионов готовят свои предложения для итогового заседания Госсовета.



Глава Самарской области Дмитрий Азаров, который является членом Президиума Госсовета, во время семинара-совещания возглавил работу одной из групп и проводит круглый стол по теме транспортной инфраструктуры и механизмов ее развития. В этом же круглом столе принимает участие глава Самары, член Госсовета Елена Лапушкина. В ходе обсуждений будут проработаны предложения к заседанию Президиума Госсовета «О развитии общественного транспорта в Российской Федерации», которое проведет Президент России Владимир Путин. В нем

примут участие члены Правительства РФ, главы ряда субъектов страны, руководители крупнейших федеральных структур и компаний, общественных объединений, сообщает Сова.