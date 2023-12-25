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Сегодня День рождения Росреестра

25 декабря 2023 18:27
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Сегодня День рождения Росреестра

 Ровно 15 лет назад - 25 декабря 2008 года указом Президента Российской Федерации была создана Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 25 декабря 2023 г. в Управлении Росреестра по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Росреестра.

     Накануне юбилея, выступая на коллегии Росреестра, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: «Ваше ведомство играет важную роль в развитии государства, работает на стыке социальной и экономической сфер, прежде всего, обеспечивает гарантию прав на недвижимое имущество, то есть поддерживает один из основополагающих рыночных институтов в стране».

     Глава Росреестра Олег Скуфинский в своем поздравлении отметил: «Команда Большого Росреестра продолжает работать над развитием сферы, решает задачи, которые перед отраслью ставят пользователи услуг и государство. Впереди нас ждут новые свершения и победы! Благодарю каждого сотрудника и всех, кто имеет непосредственное отношение к системе регистрации прав. Желаю вам добра, благополучия и успехов в работе на благо России!»

     В честь 15-летия сотрудникам самарского Управления были вручены благодарственные письма Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжской федеральном округе, ведомственные награды Росреестра.

     Руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов поздравил всех коллег с установленным профессиональным праздником – День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним! «Спустя 15 лет Росреестр вправе гордиться плодотворной работой, современным подходом в решении задач, открытостью к людям и своей молодостью!» - сказал Вадим Маликов.

С 15-летием поздравила сотрудников Росреестра первый руководитель «Самарской областной регистрационной палаты», а ныне Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова. Ольга Дмитриевна погрузила присутствующих в историю создания регистрационной системы, рассказала о множестве реформ, о том, как добавлялись новые функции и расширялись полномочия службы.

С большим интересом присутствующие посмотрели фильм, созданный сотрудниками самарского Росреестра, о знаковых событиях, произошедших в Управлении в уходящем году.

На торжественное мероприятие были приглашены те, с кого начиналась история ведомства, те, кто посвятил себя общему делу и отдал немалую часть своей жизни для развития и процветания Управления. Заслуженным работникам в преддверии Нового года были вручены новогодние посылки и сказано много добрых слов.

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