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Сегодня день памяти актера, поэта и певца Владимира Высоцкого.



Его творческая жизнь - это более 600 песен и стихов, 20 ролей в театре и около 30 ролей в кино.



Популярность Владимира Семёновича по-прежнему высока, а фильмы с его участием всегда находят место в телевизионной сетке телеканалов.



Самые популярные картины с Высоцким - это «Служили два товарища», «Вертикаль» и нестареющий фильм Говорухина - «Место встречи изменить нельзя».



Владимир Высоцкий приезжал в Самару (Куйбышев) два раза, его выступления проходили с огромным успехом. В 1967 году во Дворце Спорта Владимир Семенович впервые выступил перед полным залом - около 7 тысяч человек.



Из воспоминаний поэта:



«Месяц назад был в Куйбышеве. У них там есть молодежный клуб и отличные ребята, которые каким-то образом такую развели свободу, что мне дали выступить во Дворце Спорта - по семь тысяч два концерта. Принимали грандиозно».



В июле 2022 года произошло знаковое событие - самарскому СКК «Дворец спорта» было присвоено имя Владимира Высоцкого. Планы по присвоению Дворцу спорта имени Высоцкого губернатор Самарской области озвучивал еще в 2021 году.

Фото: пресс-служба правительства СО