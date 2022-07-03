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Сегодня — День ГИБДД МВД Российской Федерации

3 июля 2022 10:39
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Сегодня — День ГИБДД МВД Российской Федерации

Поздравление начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Юрия Некрасова с Днем образования службы ГАИ - ГИБДД

Уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 86-й годовщиной со дня образования службы ГАИ-ГИБДД!

На протяжении десятилетий Государственная инспекция безопасности дорожного движения решает сложные и многоплановые задачи по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка, сохранению жизни и здоровья людей.

За эти годы Госавтоинспекция прошла большой путь становления и развития. Высокий авторитет службы - заслуга тех, кто стоял у её истоков, и тех, кто в настоящее время развивает опыт своих предшественников, вносит весомый вклад в обеспечение безопасности на дорогах. 

С каждым годом количество зарегистрированного транспорта растет, и очень важно, чтобы дорожное движение было упорядочено и максимально безопасно. На это нацелен национальный проект «Безопасные качественные дороги», в рамках которого необходимо снизить количество тяжких автоаварий, организовать систему видеофиксации, привести к нормативам дорожную сеть и главное – повысить культуру поведения всех участников движения. 

В этот день слова благодарности выражаю ветеранам, тем, кто отдал службе в Госавтоинспекции немалую часть своей жизни и внес свой личный вклад в дело по обеспечению безопасности дорожного движения. 

В профессиональный праздник примите искренние пожелания счастья, благополучия в семье, оптимизма и крепкого здоровья! Дальнейших успехов в служебной деятельности.

 

С уважением,

начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

полковник полиции Ю.А. Некрасов

 

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