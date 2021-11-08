Сегодня, 8 ноября в Самарской области возобновляются рабочие дни

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В субботу, 6 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. В нем приняли участие члены регионального правительства, главы министерств, ведомств, муниципальных образований. Центральной темой заседание стало завершение нерабочих дней в Самарской области и возможность продления действующих в регионе ограничений. Ранее Дмитрий Азаров обозначил: эти решения принимаются после тщательного анализа эпидемиологической обстановки в губернии.

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом было решено, что с 8 ноября в Самарской области заканчиваются нерабочие дни

По информации регионального Роспотребнадзора, на 6 ноября в Самарской области было зафиксировано 1610 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Из них 627 – в Самаре, 354 – в Тольятти, 71 – в Новокуйбышевске. Остановился рост заболеваемости в возрастной категории 15-17 лет. Кроме того, в период нерабочих дней снизились темпы заболеваемости ОРВИ (на 28,7%) и внебольничной пневмонией (на 24%).

Количество исследований на новую коронавирусную инфекцию в регионе в общей сложности составляет уже больше 4,3 млн. Охват тестированием по состоянию на 5 ноября — 440 на 100 тыс. населения. Это значительно выше, чем в среднем по стране. Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова попросила не снижать охваты тестирования и впредь. Также Роспотребнадзор рекомендовал продлить запрет на любые очные массовые мероприятия после окончания нерабочих дней и обратил внимание на необходимость усиления контроля над соблюдением масочного режима и всех ограничительных мер.

«Абсолютно согласен, что усиление контроля необходимо. Коллеги, эта работа с нами навсегда. Она должна совершенствоваться и совершенствоваться», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что в регионе продолжается работа по наращиванию коек для лечения больных COVID – 19. На следующей неделе в строй введут еще 117 коек, что позволит довести фонд до 8589 мест. По словам министра, нерабочие дни позволили заметно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это видно сразу по нескольким направлениям. Так увеличилось количество свободных коек (сейчас их 17%), снизился расход кислорода (с 98 до 93 тонн), среднее время доезда «скорой помощи» сократилось почти в 2 раза, увеличилось количество вакцинированных граждан (сейчас общее количество вакцинированных 67% от плана). И самое главное, как подчеркнул Армен Бенян, на стационарном и амбулаторном этапе пациенты стали выздоравливать быстрее. «Сегодня на амбулаторном лечении находится более 29 тысяч жителей с подтвержденным коронавирусом, с пневмонией и ОРВИ – более 32 тысяч человек. Все пациенты обеспечиваются лекарствами, дефицита нет. Идет контрактация для закупки препаратов в соответствии со схемами лечения, закупаются кислородные концентраторы», — рассказал министр здравоохранения.

Минувшая неделя, по данным минздрава, стала рекордной по темпам вакцинации. Вакцинировалось более 100 тысяч жителей Самарской области, пиковое значение — 19 тысяч вакцинированных в сутки. «Сейчас в наличии 300 тыс вакцин, большинство «Спутник V», есть все ресурсы для вакцинирования населения, в том числе по 19 тыс человек ежедневно», – сказал министр.

Армен Бенян отметил эффективность проведения единого дня вакцинации, когда в Самаре и Тольятти были организованы специальные крупные пункты вакцинации. «Надо обязательно отработать вопрос о необходимости продолжения такой практики с усилением работы по информированию жителей. Возможно, надо добавить новые площадки для организации пунктов вакцинации, удобные для людей», — подчеркнул глава региона, дав соответствующие поручения минздраву.

Также:

- снимаются ранее действовавшие ограничения для привитых/переболевших коронавирусом граждан 65+;

- непривитые жители региона старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию;

- решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков (школы, СПО) принимают оперштабы муниципалитетов, то же самое касается допобразования.

Работа организаций возобновляется, услугами ряда из них могут воспользоваться граждане, имеющие один из трёх документов: сертификат о вакцинации (QR-код), сведения о перенесённом заболевании, либо отрицательный ПЦР, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения.

Это:

- организации сферы культуры (заполняемость не более 50%)

- спортивные мероприятия (заполняемость 50%, если другое не предусмотрено организаторами)

- организации сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, студии ногтевого сервиса, станции технического обслуживания автомобилей)

- торговые центры, продовольственные магазины площадью выше 2 тысяч кв.метров, а также магазины непродовольственных товаров

- рестораны и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время - с 23.00 до 6.00 - разрешена только доставка).