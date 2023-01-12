Сегодня 116 лет со дня рождения Сергея Королева

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Сегодня 116 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева!



С него начались первые достижения в космосе: вывод спутника, полет Юрия Гагарина и выход в открытый космос.



«Для Королева Куйбышев, безусловно, значил очень много. В первую очередь, потому что именно здесь собирали его главное детище – легендарную «семерку». Особенно часто он приезжал в 1960-1966 годах в связи с началом производства тяжелой ракеты Н-1, которую назвали «лебединой песней» главного конструктора. Но из-за секретности никакой открытой информации о его визитах в Куйбышев никогда не было. Поэтому сейчас мы можем опираться только на архивные материалы и свидетельства очевидцев», - рассказывает Директор музея авиации и космонавтики имени Королева Самарского университета Надежда Богданова.



В музее авиации и космонавтики Самарского университета Сергею Королеву посвящен отдельный стенд, а все связанные с великим конструктором истории здесь помнят и бережно хранят.

Фото: пресс-служба правительства СО