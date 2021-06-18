Сборный пункт военного комиссариата СО проверили на соблюдение прав призывников  

40

18 июня офицерами военной прокуратуры Самарского гарнизона осуществлен выезд на сборный пункт военного комиссариата Самарской области с целью проверки соблюдения прав призывников – будущих военнослужащих ВС РФ.

В ходе выезда проведена проверка размещения призывников, организация их питания, проведена беседа с ними по имеющимся проблемным вопросам при призыве с разъяснением действующего законодательства о правах и обязанностях военнослужащих. Проведена раздача листовок с номерами телефонов органов военной прокуратуры.

Всего в войска убыло 78 человек в различные воинские части на территории г. Нижний Новгород, г. Воронеж и г. Санкт – Петербург.