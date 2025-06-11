️Сборная врачей Самарской области сыграла с командой «Крылья Советов» на клубной базе ️

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Накануне Дня медицинского работника прошёл футбольный праздник с участием врачей Самарской области. Первая в истории встреча самарских врачей и профессионалов футбола прошла на тренировочном поле "Крыльев Советов". В игре приняли участие руководители управлений министерства здравоохранения региона, генеральный директор клуба Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов.

Перед началом мероприятия с приветственным словом выступили руководитель управления социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства Илья Сиротко и Роберт Тер-Абрамян.



«Отрадно, что поддержать нашу команду пришли жены и дети. Семейный подход очень важен. Мы на постоянной основе взаимодействуем с нашей футбольной командой, в том числе проводим вакцинацию против гриппа и социально значимые мероприятия на матчах», - отметил Илья Сиротко.

В составе сборной врачей: врачи-травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, детские врачи, анестезиологи-реаниматологи и медицинский брат.

️Капитан сборной врачей, заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед Самарской городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова Александр Резниченко подчеркнул, что здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек являются главными составляющими здоровья нации.

️За команду «Крыльев Советов» сыграли ветераны, игроки и сотрудники клуба. Тренером выступил ветеран клуба Валерьян Панфилов.

В дальнейшем планируется сделать такие встречи доброй традицией.

«Поздравляю всех работников медицинской службы с профессиональным праздником. Я рад, что мы в течение сезона сотрудничаем на постоянной основе», - подчеркнул Роберт Тер-Абрамян.

Игра завершилась в пользу команды профессионалов со счётом 4:3.

По окончанию матча всем игрокам сборной команды врачей были вручены памятные подарки от клуба.

Фото: минздрав СО