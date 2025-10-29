Я нашел ошибку
Главные новости:
Пятнадцатый Парад Памяти пройдет в Самаре 7 ноября
Пятнадцатый Парад Памяти пройдет в Самаре 7 ноября
Россиян предупредили о топ-3 схемах мошенничества в III квартале 2025 года
Россиян предупредили о топ-3 схемах мошенничества в III квартале 2025 года
Самарцы стали на 15 % чаще летать в командировки
Самарцы стали на 15 % чаще летать в командировки
Эксперт рассказала, какие лекарства могут изъять в аэропорту
Эксперт рассказала, какие лекарства могут изъять в аэропорту
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»

29 октября 2025 11:03
84
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»

30 октября в Москве стартует Национальный чемпионат «Абилимпикс». Девиз 2025 года: «Нет предела – действуй смело!».

В этом году соревнования охватывают 50 компетенций в 18 сферах экономики. Самарскую область представят школьники, студенты и специалисты, выступающие по четырём компетенциям в каждой возрастной категории. Особая гордость региона — двое конкурсантов на чемпионате среди участников специальной военной операции, где мастерство подкреплено силой характера.

«Каждый год я вижу, как участники нашей команды растут, крепнут в своём мастерстве, становятся увереннее – и это, пожалуй, самое ценное, что даёт «Абилимпикс», – уверена заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. – В этом году в состав региональной сборной вновь вошли ветераны СВО. Их участие придаёт особую силу движению – ведь это люди, которые знают цену ответственности и взаимной поддержке. Для нас «Абилимпикс» – не просто соревнование, а пространство, где профессионализм становится частью человеческого достоинства. Мы всей Самарской областью переживаем за ребят и искренне верим в их успех!»

Оценивать мастерство участников будут около 300 экспертов из 54 регионов России, в том числе восемь специалистов из образовательных организаций Самарской области.

Особую интригу внесут открытые международные соревнования: в них выступят участники из дружественных стран, включая государства БРИКС. Россию в компетенции «Флористика» представит Алена Ретина, студентка Самарского многопрофильного колледжа имени В. В. Бартенева и победитель Национального чемпионата 2024 года. Напомним, награды победителям и призерам чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в прошлом году вручал губернатор Вячеслав Федорищев. «Гордимся нашими талантами и желаем им успехов и побед!», - отметил глава региона, подчеркнув, что вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента и правительства Самарской области.

Впервые учащиеся образовательных учреждений Самарской области примут участие в Фестивале возможностей и Фестивале знакомства с профессией, а специалисты ООО «Самараавтожгут» проведут открытые мастер-классы для гостей чемпионата.

«Абилимпикс» – это проект, который помогает увидеть, сколько таланта и силы скрыто в людях с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: ЦПО Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
340
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
968
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
347
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
306
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
582
Весь список