Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»

30 октября в Москве стартует Национальный чемпионат «Абилимпикс». Девиз 2025 года: «Нет предела – действуй смело!».

В этом году соревнования охватывают 50 компетенций в 18 сферах экономики. Самарскую область представят школьники, студенты и специалисты, выступающие по четырём компетенциям в каждой возрастной категории. Особая гордость региона — двое конкурсантов на чемпионате среди участников специальной военной операции, где мастерство подкреплено силой характера.

«Каждый год я вижу, как участники нашей команды растут, крепнут в своём мастерстве, становятся увереннее – и это, пожалуй, самое ценное, что даёт «Абилимпикс», – уверена заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. – В этом году в состав региональной сборной вновь вошли ветераны СВО. Их участие придаёт особую силу движению – ведь это люди, которые знают цену ответственности и взаимной поддержке. Для нас «Абилимпикс» – не просто соревнование, а пространство, где профессионализм становится частью человеческого достоинства. Мы всей Самарской областью переживаем за ребят и искренне верим в их успех!»

Оценивать мастерство участников будут около 300 экспертов из 54 регионов России, в том числе восемь специалистов из образовательных организаций Самарской области.

Особую интригу внесут открытые международные соревнования: в них выступят участники из дружественных стран, включая государства БРИКС. Россию в компетенции «Флористика» представит Алена Ретина, студентка Самарского многопрофильного колледжа имени В. В. Бартенева и победитель Национального чемпионата 2024 года. Напомним, награды победителям и призерам чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в прошлом году вручал губернатор Вячеслав Федорищев. «Гордимся нашими талантами и желаем им успехов и побед!», - отметил глава региона, подчеркнув, что вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента и правительства Самарской области.

Впервые учащиеся образовательных учреждений Самарской области примут участие в Фестивале возможностей и Фестивале знакомства с профессией, а специалисты ООО «Самараавтожгут» проведут открытые мастер-классы для гостей чемпионата.

«Абилимпикс» – это проект, который помогает увидеть, сколько таланта и силы скрыто в людях с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

