САТОБ: 1 марта впервые будет исполнена праздничная концертная программа «Ради женщин»

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1 марта в 15.00 на Малой сцене Шостакович опера балет впервые будет исполнена эксклюзивная праздничная концертная программа «Ради женщин».

В исполнении мужского коллектива солистов оперной труппы театра прозвучат зарубежные и русские музыкальные шедевры – арии и дуэты из популярных оперетт, песни из мюзиклов и кинофильмов на музыку Имре Кальмана, Франца Легара, Иоганна Штрауса, Франца фон Зуппе, Исаака Дунаевского, Геннадия Гладкова, Евгения Птичкина и других композиторов.

Зрители насладятся трепетной волнующей музыкой, каждая нота которой повествует о возвышенных сокровенных чувствах, а также яркие гротесковые сочинения, вносящие россыпи радостных ноток. Программа объединит в себе мелодии весны и искренние признания, которые так нравятся нашим милым женщинам: таким нежным и уязвимым рядом с мужчинами и таким решительным, если нужно бороться за свою любовь.

В разных составах в концертной программе примут участие солисты оперы: Владимир Боровиков, Иван Волков, Степан Волков, Иван Григорьев, Максим Зырянов, Артём Камалитдинов, Ярослав Кожевников, Дмитрий Крыжский, Ренат Латыпов, Роман Николаев, Давид Погосян, Максим Сударев, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Андрей Частухин, Никита Шаров.

Партия фортепиано – Роман Ерицев

Концертная программа будет также исполнена:

8 марта в 15.00 и 18.30

9 марта в 15.00 и 18.30

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Фото: freepik.com