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Саратов, Казань и Самара вошли в число городов с самыми щедрыми мужчинами

21 июля 2023 09:40
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Саратов, Казань и Самара вошли в число городов с самыми щедрыми мужчинами

Самые щедрые мужчины проживают в Саратове, Ростове-на-Дону и Ярославле — жители этих городов выделяют больше всего денег из зарплаты на ювелирные украшения для своих избранниц. Среди городов Поволжья в топ также вошли Самара и Казань. Такими оказались результаты совместного исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и  российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Аналитики сопоставили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на hh.ru и траты мужчин на женские украшения в разных городах России на основе среднего чека в магазинах сети SOKOLOV и узнали, жители каких регионов самые расточительные. По данным исследования, лидером стал Саратов — мужчины из этого города тратят на ювелирные украшения для своих женщин практически пятую часть зарплаты (18,5%). На второй строчке — Ростов-на-Дону, где доля трат составила 17,9%. Третье место занял Ярославль (17,6%). В пятерку самых щедрых также вошел Омск (16,1%) и Волгоград (16%).

А вот меньше всего тратят на ювелирные украшения мужчины из Красноярска — в среднем только 11,6% от средней зарплаты в регионе. На втором месте антирейтинга оказалась Пермь с долей 11,9%, а на третьем — Иркутск, где у мужчин уходит в среднем 12,4% от зарплаты на женские ювелирные украшения. В рейтинг также вошли Москва (12,6%) и Уфа (12,8%).  В среднем по России этот показатель составляет 17%.

В ходе исследования аналитики сравнили зарплаты специалистов из разных профессиональных сфер с расходами на женские украшения. Оказалось, что самую большую долю от зарплаты на подарки девушкам тратят менеджеры по продажам (24,4%), продавцы (24,3%) и специалисты в сфере услуг (21,3%). Их средние зарплаты, по данным hh.ru, самые низкие по стране — менее 40 000 рублей.

Самые незначительные расходы на украшения у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга — они тратят на ювелирные украшения для женщин только десятую часть зарплаты (10,2%). Представители высшего и среднего звена оказались на втором месте с долей трат в 10,3%, на третьем месте — нефтяники и горняки (11,2%). Пятерку замыкают логисты (11,4%) и работники аграрного сектора (11,7%).

Согласно данным SOKOLOV, мужчины стали активнее покупать женские ювелирные украшения: за первые шесть месяцев 2023 года продажи украшений, купленных мужчинами, выросли в 2,2 раза, а средний чек увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего мужчины покупают женщинам кольца (34%), серьги (29%) и подвески (13%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 60% от всех продаж. На втором месте — красное золото (26%), затем — белое золото (11%).

Теги: Опрос

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