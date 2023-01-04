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Самыми популярными видами спорта у самарцев стали горные лыжи и сноуборд. Об этом говорит анализ продаж спортивного снаряжения на Ozon. Спрос на все необходимое для горных видов спорта в ноябре-декабре вырос более чем в четыре раза. Интерес к снаряжению для беговых лыж, фигурного катания, хоккея и тюбинга оказался меньше. При этом жители Самары и области покупают зимнее спортивное снаряжение чаще жителей других регионов России.

В начале сезона самарцы обычно обновляют снаряжение для зимнего спорта и развлечений. Спрос на разные виды товаров хорошо показывает, какие активности будут зимой самыми популярными. Сейчас все больше людей увлекаются горными лыжами и сноубордом, и в этом году многие собираются провести новогодние каникулы в горах. Продажи лыж на Ozon в ноябре-декабре выросли в 4,6 раза год к году, горнолыжных ботинок - в 4,2 раза, сноубордов - в 4,3 раза, а одежды для сноубординга - в 4,8 раза. Самара вошла в топ-5 регионов России по продажам зимнего спортивного снаряжения.

В топ-20 самых продаваемых зимних товаров на Ozon попали горнолыжные носки, перчатки, подшлемники, шапки для катания. Средние чеки на эти и другие товары для сезонного спорта по сравнению с прошлым годом остались практически неизменными. Сейчас средний чек на ботинки для горных лыж и сноуборда сейчас составляет около 15 тыс. рублей, на горные лыжи - 26 тыс. рублей, на сноуборды - 19 тыс. рублей. На величину среднего чека влияет постоянное расширение ассортимента на Ozon, в категории горнолыжного снаряжения он вырос в 2,6 раза год к году.

Интерес в другим видам зимнего спорта сейчас меньше, чем к горным, но он также растет по сравнению с прошлым годом. Например, продажи беговых лыж увеличились в 2,2 раза, коньков и аксессуаров к ним - в 3,3 раза, хоккейного снаряжения - в 2,4 раза. Не забывают россияне и про веселое катание с горок - спрос на тюбинги на Ozon вырос на 27% год к году. А активный интерес к снегоходам возник только в этом году, и сразу же вывел эти товары в топы продаж.

На Ozon сейчас сильно расширился ассортимент коньков и аксессуаров к ним (в 4,6 раза) и тюбингов (в два раза). Россияне сейчас чаще всего покупают базовые чехлы на лезвия, шапки, теплые женские леггинсы, чехлы и фиксаторы для беговых лыж, термоперчатки. Средний чек на беговые лыжи и аксессуары к ним в декабре составил около 1,5 тыс. рублей, на товары для конькобежного спорта - около 8,5 тыс. рублей, на тюбинги - 1,7 тыс. рублей.

Фото: pxhere.com