Самый маленький пельмень намерены слепить в Кинельском районе

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27 марта в ДК поселка Кинельский состоится очередной Чемпионата по лепке пельменей. Это уже четвертые соревнования кулинарного марафона в Кинельском районе.

Команды-участницы, сформированные из семей, друзей, коллег, соревнуются не только в скорости лепки пельменей, но и в эстетическом виде, а, главное, во вкусовых качествах традиционного российского угощения. Соревнования уже прошли в Малой Малышевке, Домашке, Богдановке. Жюри и зрителям были предложены на дегустацию не только классические пельмени, но и оригинальные пельмени из конины по тайному рецепту команды из Аула Казахского.

Интерактивный конкурс на лепку самого маленького пельменя вызывает особенный интерес у зрителей и жюри. Рекорд веса мини пельмешка в 0.87г уже был побит. На соревнованиях 20 марта в Богдановке самый маленький пельмень Самарской области весил 0.38 г.

В эту субботу команда представителей школы поселка Кинельский «Пальчики оближешь» сделала вызов всем, заявив, что готова слепить пельмень вдвое меньше рекордного в 0,38 г. И лепить его будет единственный мужчина команды.

В эту субботу команды готовятся побить не только этот рекорд. Также команды заявляют , что быстрее всех предыдущих результатов замесят тесто и слепят сто пельменей.

И как всегда, всем зрителям и жюри останется только восхищаться мастерством команд и невероятными вкусовыми качествами конкурсных пельменей.

«Если вас приглашают участвовать в таких мероприятиях — не раздумывая, соглашайтесь. Сначала втягиваешься, а потом уже хочется выиграть, начинаешь переживать. Мы испытали море эмоций — словами не передать. Огромное спасибо организаторам и депутату нашего округа Александру Живайкину за идею такого необычного состязания», - это слова предыдущих участников «вкусного» состязания «Пельмениада».

Фото: pixabay.com