Самозанятый из Самарской области разработал настольную игру по основам проектной деятельности

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Настольную игру "Проектное путешествие" заведующий стартап-центром СамГМУ, самозанятый Алексей Мокеев создал 3 года назад. А в конце 2020-го принял участие в региональном конкурсе для самозанятых «Я-бренд!» и стал обладателем Гран-при.

«С 2009 года я преподаю основы проектной деятельности, являюсь членом жюри фестиваля IВолга. За годы этой работы я заметил, что вопросы у молодых людей и рекомендации со стороны конкурсной комиссии – одни и те же. Я решил этот процесс автоматизировать - так родилась игра «Проектное путешествие», которая помогает понять, что такое «проект», из чего он состоит, что необходимо сделать, чтобы его эффективно реализовать», - рассказал Алексей Мокеев.

Продукт интересен тем, что играть можно даже одному. Как рассказывает сам автор, игра помогает пройти все этапы проектной деятельности: от идеи до её воплощения в жизнь, разобрать проблемы, которые могут возникнуть в ходе создания и оформления проекта. Во многом благодаря игре самозанятого из Самары, появилось около полусотни социальных проектов как в столице нашего региона, так и соседних Оренбурге и Уфе.

О необходимости поддержки самозанятых и начинающих предпринимателей, неоднократно говорил и Глава региона Дмитрий Азаров. Разработка мер поддержки представителей малого бизнеса ведется в регионе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализация нацпроекта ведется по поручению Президента страны Владимира Путина.

Как утверждает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, самозанятые – это полноценные предприниматели. «Мы постоянно расширяем линейку инструментов поддержки пользователей специального налогового режима, проводим ярмарки и конкурсы, участвуя в которых, самозанятые могут заявить о себе и своем продукте, - рассказал о проделанной работе министр. - В Самарской области зарегистрировано уже свыше 43 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. В этом году мы продолжим внедрять для них новые меры поддержки, проводить обучающие программы, интересные мероприятия, которые помогут самозанятым успешно стартовать в легальном предпринимательстве», - добавил Дмитрий Богданов, передает пресс-служба облправиетельства.