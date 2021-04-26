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Самозанятые Самарской области примут участие в образовательной программе, посвященной маркетингу

26 апреля 2021 19:23
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В первый день занятий самозанятые узнают, почему для малого и микробизнеса важно правильное позиционирование на рынке, поймут, кто их целевая аудитория.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал обучающий интенсив для самозанятых. С 5 по 6 мая пользователи специального налогового режима смогут принять участие в образовательной программе, посвященной маркетингу продуктов, произведенных самозанятыми. Мероприятие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализация нацпроектов в региона РФ проходит по поручению Президента страны Владимира Путина.

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области одно из приоритетных направлений региональной стратегии лидерства. 

«Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, – отметил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с самозанятыми, которая состоялась 13 апреля. – За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки».

Новый курс-концентрат позволит плательщикам налога на профессиональный доход расширить свои знания об интернет-маркетинге и получить необходимые навыки и инструменты для продуктивной работы. Обучение пройдет в онлайн-формате. Регистрация – на сайте mybiz63.ru. 

«На 26 апреля в Самарской области зарегистрировано 54 тысячи самозанятых граждан. За 2020 год, который стал первым годом действия налога на профессиональный доход в нашем регионе, мы выстроили четкую систему работы с самозанятыми. В первую очередь, создали широкую линейку инструментов поддержки под потребности начинающих предпринимателей, привлекали пользователей специального налогового режима к бизнес-мероприятиям. В этом году мы продолжаем системно подходить к работе с самозанятыми: в марте провели весеннюю ярмарку продукции мастеров нашего региона. Теперь у них появилась возможность абсолютно бесплатно «прокачать» свои компетенции в продажах и продвижении своих товаров. И этой возможностью обязательно нужно воспользоваться», - рассказал Дмитрий Богданов.

В первый день занятий самозанятые узнают, почему для малого и микробизнеса важно правильное позиционирование на рынке, поймут, кто их целевая аудитория, какими бывают преимущества продукта. Второй день курса будет посвящен практической части: участники смогут применить полученные знания и разработать собственную стратегию продвижения, чтобы использовать ее в будущем. Кроме того, самозанятые разберутся с настройками таргетинга. 

Курс будет полезен как аудитории без знаний в области маркетинга и продвижения, так и начинающим специалистам в этих направлениях.

 

Фото:   pixabay

    

Теги: маркетинг обучение самозанятость

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