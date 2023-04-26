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Самозанятые кондитеры прошли обучающий курс от центра «Мой бизнес»

26 апреля 2023 13:30
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Самозанятые кондитеры прошли обучающий курс от центра «Мой бизнес»

Для самозанятых кондитеров Самарской области состоялся обучающий курс «Хиты продаж» от регионального центра «Мой бизнес», в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Обучение прошло на площадке кулинарной студии «Аквариум», а преподавателями курса стали основатель кафе-кондитерской «То самое тесто» Кристина Зайнуллина и шеф-кондитер Анастасия Воронина. За шесть часов участницы смогли получить не только теоретические знания, но и отработать их на практике – под чутким руководством преподавателей приготовить сразу несколько популярных десертов.

Поддержка начинающих и действующих предпринимателей - ключевая задача в работе областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 170 тысяч самозанятых, совокупный доход которых с начала действия налогового режима уже превысил 37 млрд рублей.

Областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр «Мой бизнес» постоянно расширяет перечень инструментов поддержки для плательщиков налога на профессиональный доход. Это образовательные, маркетинговые, имущественные, финансовые инструменты. Для самозанятых проводятся ярмарки продукции, тематические фотодни, для них действует онлайн-витрина.

На кондитерском курсе «Хиты продаж» участницы получили рецепты, которые используют в своей работе сами преподаватели и которые популярны у посетителей кафе «То самое тесто». Всего в программе курса было семь десертов, как классические и знакомые каждому с детства, так и современные варианты, среди которых пирожное «Картошка», трубочки и орешки со сгущенкой, меренговый рулет, кейк-попсы.

«Благодарна центру «Мой бизнес» за организацию такого мероприятия в красивой студии. Учиться - это всегда очень полезно, каждый раз берёшь что-то новое. Спасибо преподавателям курса за ценные знания», - отметила участница курса, самозанятая Елена Уланова.

«Огромное спасибо за организацию такого классного мероприятия. Прошло все на одном дыхании. Увлеченные вкусным делом и позитивные участницы, профессиональные спикеры, организация в очень уютном месте, четко и по таймингу. Рецепты мы получили в печатном варианте, со всеми пояснениями и ответами на вопросы. Уверена, что знания, полученные сегодня, обязательно пригодятся», - подчеркнула участница курса Елена Гаврилова.

Это уже не первый кондитерский курс от центра «Мой бизнес». В 2021 году для самозанятых был организован обучение по созданию тортов «Не просто торт».

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