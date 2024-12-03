самой популярной у соискателей в России стала профессия разнорабочего

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Эксперты Авито Работы проанализировали активность пользователей платформы за осень 2024 года. Аналитики изучили, на какие профессии приходилась наибольшая доля откликов среди соискателей и какие вакансии чаще всего предлагались работодателями. Итоги исследования за осенний период 2024 года показывают, что самой массовой среди соискателей стала профессия разнорабочего: на долю вакансий этой категории пришлось 5,1% всех откликов на платформе, а средняя предлагаемая зарплата для кандидатов на позиции составила 75 207 рублей в месяц за полный рабочий день.

Схожий интерес наблюдается к профессиям курьера, упаковщика и комплектовщика. На их долю приходится 4,8%, 4,7% и 4,5% откликов соответственно. Новым сотрудникам на позиции курьеров, в частности, предлагают в среднем 121 600 рублей в месяц. Стоит отметить, что в вакансиях курьеров работодатели зачастую указывают зарплатные вилки с учетом максимального возможного дохода: фактический размер оплаты сотрудника зависит от количества реализованных заказов и отработанных часов.

Соискатели на вакансии упаковщиков и комплектовщиков могут рассчитываться в среднем на 90 628 и 76 791 рублей в месяц соответственно при графике «полный день».