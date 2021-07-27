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Самое крупное скопление звездчатых сапфиров в мире обнаружено на юго-западе Шри-Ланки

27 июля 2021 23:57
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По предварительным данным, оценочная стоимость камня на международном рынке составляет до $100 млн.

Самое крупное скопление звездчатых сапфиров в мире обнаружено в округе Ратнапура на юго-западе Шри-Ланки, оно весит около 510 кг (2,5 млн карат). Об этом во вторник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на ланкийское Управление по драгоценным камням и ювелирным изделиям, передает ТАСС.

По его данным, оценочная стоимость камня на международном рынке составляет до $100 млн.

"Это особый образец звездчатого сапфира, возможно, самый крупный в мире, - заявил Би-би-си председатель Управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям Шри-Ланки Тилак Вирасингхе. - Учитывая его размер и ценность, мы считаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи".

Звездчатые сапфиры обладают особым оптическим эффектом - астеризмом. При освещении камня на его поверхности можно увидеть звездообразную фигуру.

 

Фото:   Yut chanthaburi/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС

Теги: Шри-Ланки звездчатый сапфир

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