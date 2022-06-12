Я нашел ошибку
Главные новости:
Площадь полотна составила 2 022 кв. м.
Самое большое в мире знамя Победы развернули в День России на Поклонной горе
Власти страны направили поздравления Москве с Днем России.
Власти Кубы выразили готовность продолжить укреплять связи с Россией во всех сферах
11 июня члены "Комитета против пыток" приняли решение о его ликвидации в связи с внесением в реестр иностранных агентов.
"Комитет против пыток" направил в Минюст уведомление о самоликвидации
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
В финале она обыграла Арину Соболенко из Белоруссии.
Россиянка Екатерина Александрова стала победительницей теннисного турнира в Нидерландах
После победы на турнире 25-летний нидерландец поднимется на 99 строчек.
Россиянин Даниил Медведев сенсационно проиграл 205-й ракетке мира
И рассказал, за какую хоккейную команду болеет.
Григорий Лепс исполнил гимн России на открытии чемпионата Федерации хоккея России 3х3
Акция призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных праздников современной России, а также напомнить о независимости и суверенитете нашей страны.
Жителям и гостям губернии вручили символы праздника - ленты триколор и значки легендарного штурмовика «ИЛ-2»
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
-0.61
EUR 60.97
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самое большое в мире знамя Победы развернули в День России на Поклонной горе

12 июня 2022 23:19
130
Площадь полотна составила 2 022 кв. м.

Участники международного проекта "Непокоренные" развернули в воскресенье, в День России, у стен Музея Победы на Поклонной горе самое большое в мире знамя Победы размером более 30 м в ширину, свыше 60 м в длину и площадью 2 022 кв. м., и к 22 июня доставят его в Брестскую крепость-герой, передает корреспондент ТАСС.

"Это знамя начнет свой путь в столице нашей родины, пройдет по местам боевой славы на разъезде Дубосеково, где в 1941 году свою жизнь за родину отдали герои-панфиловцы, на полях воинской славы Ржевско-Вяземского выступа, у Ржевского мемориала советскому солдату и на Богородицком поле под Смоленском. Пройдет через Минск и Брест, в День памяти и скорби станет частью Брестской крепости-героя и будет использоваться в воинских церемониалах", - сообщили в начале торжественной церемонии организаторы акции.

Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, День России - это праздник народного единства, единства российской нации, которое невозможно без общих гражданских символов, и одним из них является и Знамя Великой Победы. "Поздравляю вас, друзья, надеюсь, вы достойно пронесете его в ходе своей акции", - сказал Бедкин, обращаясь к волонтерам, принявшим участие в проекте "Непокоренные".

"Для нашей многонациональной страны сегодня как никогда важно чувствовать общее единство, единство общих целей, задач, мы все сегодня творим историю, и наш проект "Непокоренные" - уже ее неотъемлемая часть", - отметила в свою очередь директор Дома народов России Анна Полежаева.

По данным организаторов, проект "Непокоренные" направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ и символизирует единство братских народов в борьбе с фашизмом. Акция пройдет 11-23 июня по маршруту Россия - Белоруссия, в том числе через Волоколамск, Ржев, Вязьму, Хатынь, Минск, Барановичи, Брест. В мероприятиях примут участие 4 тыс. волонтеров и 100 активистов общественных, волонтерских, молодежных организаций стран СНГ в возрасте от 18 до 23 лет. Они развернут в городах воинской славы и городах-героях самое большое знамя Победы, а также пронесут Вечный огонь, частицу которого заберут от Кремлевской стены в Москве в День России.

Проект реализует Международный Ломоносовский клуб при поддержке Фонда президентских грантов и ФАДН.

 

Фото:    Александр Щербак/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
220
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
692
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2022  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
339
Музыкальный фестиваль
11 июня 2022  11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
596
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
11 июня 2022  10:37
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
1886
Весь список