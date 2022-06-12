Самое большое в мире знамя Победы развернули в День России на Поклонной горе

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Участники международного проекта "Непокоренные" развернули в воскресенье, в День России, у стен Музея Победы на Поклонной горе самое большое в мире знамя Победы размером более 30 м в ширину, свыше 60 м в длину и площадью 2 022 кв. м., и к 22 июня доставят его в Брестскую крепость-герой, передает корреспондент ТАСС.

"Это знамя начнет свой путь в столице нашей родины, пройдет по местам боевой славы на разъезде Дубосеково, где в 1941 году свою жизнь за родину отдали герои-панфиловцы, на полях воинской славы Ржевско-Вяземского выступа, у Ржевского мемориала советскому солдату и на Богородицком поле под Смоленском. Пройдет через Минск и Брест, в День памяти и скорби станет частью Брестской крепости-героя и будет использоваться в воинских церемониалах", - сообщили в начале торжественной церемонии организаторы акции.

Как отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, День России - это праздник народного единства, единства российской нации, которое невозможно без общих гражданских символов, и одним из них является и Знамя Великой Победы. "Поздравляю вас, друзья, надеюсь, вы достойно пронесете его в ходе своей акции", - сказал Бедкин, обращаясь к волонтерам, принявшим участие в проекте "Непокоренные".

"Для нашей многонациональной страны сегодня как никогда важно чувствовать общее единство, единство общих целей, задач, мы все сегодня творим историю, и наш проект "Непокоренные" - уже ее неотъемлемая часть", - отметила в свою очередь директор Дома народов России Анна Полежаева.

По данным организаторов, проект "Непокоренные" направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ и символизирует единство братских народов в борьбе с фашизмом. Акция пройдет 11-23 июня по маршруту Россия - Белоруссия, в том числе через Волоколамск, Ржев, Вязьму, Хатынь, Минск, Барановичи, Брест. В мероприятиях примут участие 4 тыс. волонтеров и 100 активистов общественных, волонтерских, молодежных организаций стран СНГ в возрасте от 18 до 23 лет. Они развернут в городах воинской славы и городах-героях самое большое знамя Победы, а также пронесут Вечный огонь, частицу которого заберут от Кремлевской стены в Москве в День России.

Проект реализует Международный Ломоносовский клуб при поддержке Фонда президентских грантов и ФАДН.

Фото: Александр Щербак/ТАСС