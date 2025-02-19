Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
каждый второй житель Самары празднует Масленицу
Каждый второй житель Самары празднует Масленицу
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.34
-0.09
EUR 95.67
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СамГМУ начнет мониторинг пациентов еще в одном регионе в рамках проекта «Персональные медицинские помощники»

19 февраля 2025 11:40
132
СамГМУ начнет мониторинг пациентов еще в одном регионе в рамках проекта «Персональные медицинские помощники»

Еще один регион присоединился к системе мониторинга Самарского государственного медицинского университета. Показатели артериального давления будут отслеживать у пациентов в Магаданской области с помощью системы дистанционного наблюдения СИС ДН Health Check-Up, разработанной в университете. Всего через систему мониторинга СамГМУ в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники» (ПМП) прошли уже 7 тысяч человек. С 2023 года СамГМУ также отслеживает показатели здоровья людей с артериальной гипертензией в Самарской области и Республике Татарстан.

С 2023 года в России реализуется пилотный проект «ПМП», который обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов на основе единой централизованной платформы. Одна из главных задач этого проекта - налаживание обмена данными между индивидуальными диагностическими приборами пациентов, медицинскими организациями и врачами с использованием специализированных информационных систем. Пациенты выполняют измерения,  результаты автоматически отправляются на федеральную платформу ПМП, откуда перенаправляются в медицинскую информационную систему региона, а затем — в СИС ДН Health Check-Up. Это позволяет врачам выполнять дистанционный динамический мониторинг и быстро реагировать на изменения в здоровье своих пациентов.

«Дистанционный мониторинг открывает новые возможности для пациентов, позволяя им получать медицинскую помощь, не выходя дома, и обеспечивая более высокий уровень контроля за своим здоровьем. Внедрение подобных практик не только улучшает качество жизни пациентов, но и способствует оптимизации работы медицинских учреждений, что ведет к повышению общей эффективности системы здравоохранения в стране», – отметил заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Петр Кшнякин.

Фото: СамГМУ

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В частности, подобные симптомы могут быть вызваны воспалением или раздражением слизистой оболочки глаза — конъюнктивы, а также роговицы.
18 февраля 2025, 21:34
Врач-офтальмолог рассказала, с какими причинами может быть связано ощущение песка в глазах
В частности, подобные симптомы могут быть вызваны воспалением или раздражением слизистой оболочки глаза — конъюнктивы, а также роговицы. Здравоохранение
335
Ранее жители сёл получали медицинскую помощь в приспособленных помещениях.
18 февраля 2025, 17:46
Новые фельдшерско-акушерские пункты возведены в селах Демидовка и Уваровка Сызранского района 
Ранее жители сёл получали медицинскую помощь в приспособленных помещениях. Здравоохранение
408
Репродуктивное здоровье мужчин и женщин отражает правильный гормональный фон не только половой системы, но и организма в целом.
18 февраля 2025, 14:43
8 советов, как сохранить репродуктивное здоровье мужчинам
Репродуктивное здоровье мужчин и женщин отражает правильный гормональный фон не только половой системы, но и организма в целом. Общество
419
В центре внимания
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
19 февраля 2025  11:46
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
132
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
19 февраля 2025  10:31
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
160
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
18 февраля 2025  12:18
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
382
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
1461
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
567
Весь список