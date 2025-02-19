СамГМУ начнет мониторинг пациентов еще в одном регионе в рамках проекта «Персональные медицинские помощники»

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Еще один регион присоединился к системе мониторинга Самарского государственного медицинского университета. Показатели артериального давления будут отслеживать у пациентов в Магаданской области с помощью системы дистанционного наблюдения СИС ДН Health Check-Up, разработанной в университете. Всего через систему мониторинга СамГМУ в рамках федерального проекта «Персональные медицинские помощники» (ПМП) прошли уже 7 тысяч человек. С 2023 года СамГМУ также отслеживает показатели здоровья людей с артериальной гипертензией в Самарской области и Республике Татарстан.

С 2023 года в России реализуется пилотный проект «ПМП», который обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов на основе единой централизованной платформы. Одна из главных задач этого проекта - налаживание обмена данными между индивидуальными диагностическими приборами пациентов, медицинскими организациями и врачами с использованием специализированных информационных систем. Пациенты выполняют измерения, результаты автоматически отправляются на федеральную платформу ПМП, откуда перенаправляются в медицинскую информационную систему региона, а затем — в СИС ДН Health Check-Up. Это позволяет врачам выполнять дистанционный динамический мониторинг и быстро реагировать на изменения в здоровье своих пациентов.

«Дистанционный мониторинг открывает новые возможности для пациентов, позволяя им получать медицинскую помощь, не выходя дома, и обеспечивая более высокий уровень контроля за своим здоровьем. Внедрение подобных практик не только улучшает качество жизни пациентов, но и способствует оптимизации работы медицинских учреждений, что ведет к повышению общей эффективности системы здравоохранения в стране», – отметил заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Петр Кшнякин.

Фото: СамГМУ