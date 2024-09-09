Самару ждет мощная магнитная буря

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По данным сервиса gismeteo.ru, во вторник, 10 сентября, регион будет находиться в состоянии спокойствия, но к 16:00 геовозмущения начнут расти с 2 до 4 баллов. К 19:00 интенсивность достигнет пяти баллов, что считается слабой бурей, и сохранится до конца дня.

В среду, 11 сентября, с 1:00 до 7:00 утра геоактивность станет выше и составит 6 баллов. Синоптики утверждают, что такая буря - умеренная. В течение оставшегося дня показатель снова снизится до 2 баллов и до конца ночи не поднимется.

В этот период метеочувствительные люди могут ощутить слабость, головную боль и недомогание. Рекомендуется избегать стресса, больше отдыхать, следить за питанием и пить много воды, пишет Сова.