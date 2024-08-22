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Самарцы заняли призовые места на юнармейских военно-патриотических сборах "Гвардеец", которые завершились в Пензенской области:



Максим Бадун и Сергей Михайлов заняли первые места в шахматном турнире и соревнованиях по настольному теннису

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Общественный проект ПФО "Гвардеец" реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова совместно с Министерством обороны России. В сборах принимают участие представители всех 14 субъектов ПФО, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Фото: скриншот видео