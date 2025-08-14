Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость

90

С начала года в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области поступило более 47 тысяч комплектов оригиналов документов на недвижимость. Из них получено правообладателями чуть более 3 тысяч пакетов документов.

При регистрации прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет в многофункциональных центрах готовые документы хранятся 45 календарных дней. После чего они поступают в региональный Роскадастр. Такие документы называются «невостребованными».

Большую часть «забытых» документов составляют закладные, договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы.

«Несмотря на то, что заявителям в МФЦ четко обозначают сроки, когда необходимо подойти за готовыми оригиналами документов, тысячи пакетов остаются невостребованными. На данный момент в архиве филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области хранится почти 650 тысяч таких бумаг. Максимальный срок хранения в архиве «забытых» документов на недвижимость составляет 10 лет. А документарных закладных и вовсе 3 года», - отметила начальник межрайонного отдела филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Тамара Наумова.

Для того, чтобы самарцы смогли бесплатно получить свои документы по истечении 45 дней, необходимо обратиться в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области по адресу Ленинская, 25А и написать соответствующее заявление. Либо воспользоваться сервисом выездного обслуживания.

Информацию по вопросам получения невостребованных документов в Самарской области и оформления курьерской доставки можно получить по номеру телефона 8 (846) 200-50-28, либо обратившись в Ведомственный центр телефонного обслуживания 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный).