Самарцы за время карантина полюбили торты

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Ушедший год ознаменовался для жителей Самары не только локдауном и переходом в онлайн, но и повышенным интересом к сладкому. Так, спрос на изготовление тортов в городе превысил прошлогодний на 64%. Предложение услуг по изготовлению тортов при этом выросло в Самаре на 39% — горожане активно монетизируют свои кулинарные навыки и свободное время, отмечают аналитики Авито Услуг.

В период пандемических ограничений торты стали самым простым и доступным способом порадовать близких и создать атмосферу торжества на домашних праздниках — в мае 2020 года популярность заказных тортов в России выросла на 39%, в июне — на 14%, а в июле — на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

С возвращением в офисы торты и другие эксклюзивные сладости стали атрибутом уже корпоративных праздников — к марту 2021 года спрос на них вырос на 72% год к году. При этом за последний месяц (по сравнению с январем) спрос на эксклюзивные торты вырос на 14%. В Самаре же спрос на заказные торты за год вырос на 64%.

Не стояли в стороне и предприниматели — с мая 2020 года количество объявлений о приготовлении тортов на заказ в России непрерывно росло. Для многих кулинаров кондитерское дело стало источником дополнительного и даже основного заработка – так, объявлений об изготовлении тортов на заказ в Самаре стало больше на 39%.

В целом по России предложение заказных тортов выросло на 39% по сравнению с годом ранее. В Самаре заказной торт обойдётся в 1 000 рублей.

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