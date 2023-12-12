Самарцы все чаще отдают новогоднее украшение домов на аутсорс

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По данным аналитиков Авито Услуг, жители Самары стали активнее поручать специалистам декор домов, украшение ёлок и подготовку подарочных наборов.

В этом году самарцы всё больше решаются доверить создание новогоднего настроения профессиональным декораторам. За прошлый месяц спрос на декор пространств и дизайнеров, работающих с созданием новогодних интерьеров, вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. Активнее всего самарцы ищут специалистов, которые украсят гирляндами загородный дом, создадут новогоднюю обстановку в квартире или украсят ёлку. Кроме того, спрос вырос также на услуги исполнителей, занимающихся ёлочными украшениями ручной работы и подготовкой индивидуальных подарочных наборов.

Декораторов загородных домов и внутренних пространств стали искать на 24% чаще

В канун 2024 года самарцы всё реже предпочитают украшать дома и квартиры самостоятельно. Спрос на услуги декораторов домов и квартир вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Предложение также растет: в этом сезоне жителям Самары доступно на 6% объявлений больше, чем в прошлом. Исполнители предлагают подготовить дизайн-проект и смонтировать серии гирлянд, мишуры, дополнительное освещение и другие декоративные элементы (от живых елочных веток до новогодних колпаков). Вместе с дизайнерами на такие заказы может также выезжать электрик, который в сложных случаях поможет корректно установить иллюминацию и соблюсти технику безопасности.

Больше всего интерес к услугам декораторов домов и квартир вырос в Уфе (+223%), Челябинске (+210%) и Новосибирске (+157:). Средняя стоимость такой услуги в Екатеринбурге начинается от 1200 рублей за помещение без учета стоимости материалов. Дороже всего — в Сочи (от 5 тысяч рублей), Барнауле (от 1800 рублей) и Тюмени (от 1750 рублей).

Хит сезона — дизайнер ёлки: самарцы стали делегировать её украшение более чем в три с половиной раза чаще

Особый интерес в этом году — к дизайнерам ёлки. Всё больше самарцев хотят, чтобы их ёлка выглядела стильно и красиво — интерес к услугам специалистов, которые разработают дизайн-проект и украсят по нему главный элемент новогоднего декора вырос на 250% по сравнению с прошлым годом. А средняя стоимость услуг этих специалистов в Самаре начинается от 1700 рублей.

Активнее всего в этом году ищут дизайнеров ёлки ростовчане (+699%), екатеринбуржцы (+428%) и жители Красноярска (+384%). Дороже всего — в Перми (от 5 тысяч рублей) и Томске (от 4 500 рублей).

Кроме того, всё больше россиян выбирают не покупать и устанавливать собственную ёлку, а брать её в аренду. Такой вариант обычно актуален для владельцев магазинов и других бизнесов, но исполнители предлагают опции и для частных заказчиков. Спрос на аренду ёлки в Самаре только за последний месяц вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего — в Ростове-на-Дону (+205%), Екатеринбурге (+154%) и Уфе (+142%).

Ёлочные игрушки все чаще делают на заказ

Россияне, которые по-прежнему предпочитают украшать ёлки самостоятельно, всё чаще покупным игрушкам предпочитают изготовленные на заказ. В этом году специалистов по изготовлению заказных ёлочных игрушек искали в два раза (+105%) чаще, чем в прошлом.

Причём выполненные на заказ ёлочные игрушки интересны россиянам не только как украшение собственных ёлок, но и как опция для новогоднего подарка. В этом году спрос на изготовление персонализированных подарочных наборов с ёлочными игрушками вырос на 73%, по сравнению с прошлым. Средняя стоимость изготовления такого набора мастером по стране начинается от 500 рублей и будет зависеть от сложности работы, объема заказа и пожеланиям по упаковке.