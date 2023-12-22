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Самарцы в полтора раза чаще стали обращаться к специалистам на рынке услуг

22 декабря 2023 12:40
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Самарцы в полтора раза чаще стали обращаться к специалистам на рынке услуг

По итогам 2023 года в Самаре вырос рынок услуг. Предложение от специалистов выросло на 19%, показала аналитика Авито Услуг. При этом самый сильный рост числа объявлений от специалистов — во Владивостоке (+62%), Москве (+42%) и Красноярске (+29%).

Спрос на услуги мастеров в Самаре по итогам 2023 года вырос в полтора раза (+47%) по сравнению с 2022 годом. А сильнее всего спрос вырос во Владивостоке (+93%), Красноярске (+67%), Екатеринбурге (+66%), Москве (+63%) и Санкт-Петербурге (+55%). 

Аналитики Авито Услуг составили топ самых популярных услуг года в Самаре и рассказали, к каким категориям услуг у россиян спрос вырос больше всего.

Самые популярные услуги года — маникюр, междугородние перевозки и установка сантехники

Самыми популярными мастерами в Самаре в 2023 году стали специалисты по маникюру и педикюру. К этим мастерам жители Самары обращались чаще всего. На втором по популярности месте — междугородние грузовые перевозки. На третьем месте — специалисты по установке и ремонту сантехники. А замыкают топ-5  мастера по ремонту стиральных и сушильных машин, а также ремонт квартир и домов под ключ.

Самые популярные услуги у самарцев в 2023 году, Авито Услуги

Номер в рейтинге

Услуга

Категория

1.

Маникюр, педикюр

Красота и здоровье

2.

Грузоперевозки между городами

Грузоперевозки

3.

Услуги сантехника

Ремонт и отделка

4.

Ремонт стиральных и сушильных машин

Ремонт и обслуживание техники

5.

Ремонт квартир и домов под ключ

Ремонт и отделка

6.

СПА-услуги, массаж

Красота, здоровье

7.

Сборка и ремонт мебели

Ремонт и отделка

8.

Услуги парикмахера

Красота и здоровье

9.

Репетиторы по школьным предметам

Обучение и курсы

10.

Услуги электрика

Ремонт и отделка

Самые динамично развивающиеся категории услуг в Самаре 2023 году

В топ самых быстрорастущих по уровню спроса услуг в этом году в Самаре вошли  услуги грузчиков и складов (+164%), услуги в сфере IT и маркетинга (+94%) услуги в сфере рекламы и полиграфии (+91%)  и деловые услуги (+63%).

  • Грузчики и складские услуги

Больше всего в категории складских услуг в Нижнем Новгороде спрос вырос на услуги грузчиков — интерес к ним вырос в три раза (+203%) по сравнению с прошлым годом. Частично он был связан с сезонными распродажами, для подготовки к которым нужны были работники на складах, но большую роль сыграли и частные заказы: грузчиков искали для переездов или для помощи с доставкой габаритной мебели или техники.

В категорию складских услуг также входят услуги фулфилмента, спрос на них в Екатеринбурге вырос на 56% в этом году. Фулфилмент-операторы предлагают продавцам на маркетплейсах полный комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем до получения им покупки. Особенно высокие всплески спроса на эту услугу были в периоды распродаж (например, в ноябре, на который пришлись 11.11, Черная пятница и Киберпонедельник).

  • Услуги в IT и маркетинге

Больше всего в 2023 году в этой сфере у самарцев вырос спрос на рекламу, маркетинг и продвижение в интернете (+253%). На втором и третьем месте по динамике спроса идут услуги по созданию сайтов и приложений (+126%) и программированию и настройке CRM (+88%). Такой рост спроса — следствие растущего интереса малого и среднего бизнеса, который активно вкладывает в развитие интернет-каналов для привлечения клиентов.

  • Реклама и полиграфия

Активный рост спроса на услуги рекламщиков и пиарщиков в Самаре пришелся на специалистов, которые работают на фрилансе. Интерес к ним вырос на 118% в 2023 году. Это связано с заинтересованностью малого и среднего бизнеса в услугах этих специалистов на условиях проектной занятости. Спрос на дизайнеров в 2023 году в Самаре вырос на 70%.

  • Деловые услуги

2023 год стал годом роста деловой активности в Самаре, поэтому в этом году бизнес чаще интересовался услугами специалистов по набору и коррекции текста (+125%), страховщиков (+186%), юристов (+41%), бухгалтерами и другими специалистами по финансам (+34%). Рынок услуг предлагает предпринимателям гибкие варианты для закрытия потребностей бизнеса быстро и по оптимальной цене, и все больше компаний предпочитает искать специалистов на рынке услуг под проекты, а не нанимать людей в штат.

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